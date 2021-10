Frische Looks fürs Badezimmer - Neue Badtextilien in aktuellen Farben und Dekoren

Die Lifestylemarke Villeroy & Boch erweitert das Sortiment um hochwertige Handtücher und Badteppiche, die angesagte Farbtrends im Interior Design in vielfältigen Variationen spielen und zugleich perfekt auf die aktuellen Badkollektionen abgestimmt sind. Ob kräftig bunt, zart pastellig oder sanft natürlich - mit den neuen Badtextilien lässt sich schnell und unkompliziert Farbe ins Bad bringen und so ganz nach Jahreszeit, Lust und Laune oder Stimmung ein immer wieder neuer, frischer Look kreieren.Starke Unifarben: One CollectionDie neue One Collection bietet Handtücher aus 100% Baumwolle in sechs Größen vom kleinen Gästetuch bis zum großen Badelaken, die alle in 15 starken Farben erhältlich sind. Sie passen zu unterschiedlichen Badgestaltungen und Einrichtungsstilen - egal, ob konsequent in einer Farbe, in harmonisch abgestimmten Nuancen oder in kontraststarken Kombinationen verwendet.Töne wie Powder, Fog, Sage Green und Indian Summer korrespondieren wunderschön mit der bicolouren Waschtischserie Artis. Das ganzheitliche Farbkonzept von Artis hat die deutsch-dänische Designerin Gesa Hansen exklusiv für Villeroy & Boch entwickelt und dabei inspirierende Nuancen für all diejenigen kreiert, die ihr Badezimmer in einen besonderen Ton tauchen möchten.Für moderne, klar puristisch eingerichtete Bäder sind Handtücher in Weiß, Schwarz und diversen Grautönen erhältlich, die eine sachliche Atmosphäre zusätzlich unterstreichen. Aktuelle, sanfte Naturtöne wie Sand, Cashmere und Chocolate, die sehr gut zu den hochwertigen Holzoptiken der Badmöbel aus der neuen Kollektion Subway 3.0 passen, runden die Auswahl ab.Muster zum Kombinieren - Coordinates CollectionDie Textilien der Coordinates Collection sind perfekt auf die One Collection abgestimmt und geben den unifarbenen Handtüchern mit Farb- und Strukturmustern zusätzliche Impulse. Die Handtücher aus 100 % Baumwolle in ausgesuchten Größen sind in Streifenund Karodesigns erhältlich, wahlweise aus farbenfrohen oder zurückhaltenden Tönen kombiniert. Für besondere Wohlfühlmomente gibt es dazu große Saunatücher in den vier entspannten Unifarben Cashmere, Sand, Stone und Graphite.Außerdem umfasst die Coordinates Collection Badteppiche in verschiedenen Formaten und ausgesuchten, neutralen Farben für den Einsatz vor Dusche, Badewanne, Sauna oder Infrarotkabine. Das aus feinen Linien gebildete, geometrische Muster Carré, das inspiriert ist vom ersten Fliesenmuster aus dem Hause Villeroy & Boch und inzwischen zahlreiche Produkte - von der Keramikspüle bis zum Wohnmöbel - ziert, verleiht dem Badezimmer ein klassisch-elegantes Flair. Zwei weitere Badteppich-Reihen aus 100 % Baumwolle in sechs Farben bzw. 100 % Polyacryl in vier Farben, die mit ihrer zurückhaltenden Anmutung in nahezu jede Badgestaltung passen, machen das Angebot komplett.Dass Badtextilien das Kernsortiment von Villeroy & Boch hervorragend ergänzen, liegt auf der Hand. Zur Lizenzfamilie gehören mittlerweile Produktgruppen wie Polster- und Kastenmöbel, Betten, Speise- und Küchenmöbel sowie Laminat und Leuchten.Zusammen mit den neuen Badtextilien bereichern sie die ganzheitliche Einrichtungswelt der Marke Villeroy & Boch.Link zur Homepage: VilleroyBoch.com/Badtextilien Bilder zum Download: https://cs.villeroy-boch.com/...