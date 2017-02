Offizielle DLV-Fanreise zur Leichtathletik-WM buchbar

Vom 4. bis zum 13. August 2017 treten die Stars der Leichtathletik in London das Olympische Erbe an. Reiseveranstalter Vietentours sorgt dafür, dass zahlreiche deutsche Fahnen im Stadion wehen werden. Als Partner des Deutschen Leichtathletik-Verbandes veranstaltet Vietentours auch 2017 die offizielle DLV-Fanreise zur WM. Noch im letzten Jahr brachten die Experten für Sportreisen Leichtathletik-Freunde zu den Olympischen Spielen nach Rio und der EM in Amsterdam.



„Mit der Fortführung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit bieten wir den Fans Kontinuität und Qualität bei ihrer Reiseplanung“, sagt DLV-Präsident Dr. Clemens Prokop. Neben den deutschen Assen wird vor allem Sprintstar Usain Bolt alle Blicke auf sich ziehen. Wer den schnellsten Mann der Welt einmal live laufen sehen möchte, der sollte sich frühzeitig Tickets zur WM sichern. Der Jamaikaner hat angekündigt, dass er seine Karriere nach den Londoner Titelkämpfen beenden wird.



Buchbar sind diverse Komplettpakete inklusive Rundum-sorglos-Service vor Ort. Dabei stehen sowohl das komplette WM-Programm mit allen Wettkämpfen als auch einzelne Highlights zur Auswahl. So sind beide WM-Hälften oder das finale Wochenende vom 11. bis zum 14. August getrennt voneinander buchbar. Für die zehn, fünf oder drei Übernachtungen stehen bei Vietentours zentral gelegene Hotels mit wahlweise vier oder drei Sternen zur Verfügung.



Zu den eingeschlossenen Leistungen gehören neben Eintrittskarten zu den Wettkämpfen exklusive Attraktionen. „Für unsere Gäste ist das Meet & Greet mit Top-Athleten immer ein ganz besonderer Moment“, erklärt Firmengründerin Petra Vieten. „London bietet zudem einige Anlaufpunkte, die wir selbstverständlich in unser Programm aufnehmen. So verpassen wir keine Sehenswürdigkeit und sehen London während einer Schifffahrt auf der Themse auch vom Wasser aus.“



Darüber hinaus hält Vietentours noch eine ganze Reihe an weiteren sportlichen Höhepunkten für seine Kunden bereit. Ob die Olympische Winterspiele 2018 in PyeongChang, Länderspiele, europäische Topspiele oder das DFB-Pokalfinale im Fußball, das deutsche Pokalfinale in Hamburg und das europäische Final 4 der Handballer in Köln oder die Eishockey-WM in Köln – mit Vietentours werden Sportfans Teil der Großevents.

Vietentours mit Sitz in Neuss gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Travel & Hospitality. Der Sportreise-Spezialist bietet Full-Service aus einer Hand, der sowohl den Verkauf von touristischen Dienstleistungen als auch die Vermittlung von Eintrittskarten inkludiert. Kooperationen mit großen Sportverbänden, ein breites internationales Partner-Netzwerk sowie über 30 Jahre Erfahrung gewährleisten eine hochwertige Durchführung der Projekte und Veranstaltungen.

