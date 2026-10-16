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Viebrockhaus eröffnet Flagship Store und erste Repräsentanz in Berlin

Der Massivhausanbieter schafft in Charlottenburg einen zentralen Beratungsstandort für Berlin und Brandenburg

(lifePR) (Harsefeld, )
Die Viebrockhaus AG eröffnet Anfang Oktober 2026 in der Bleibtreustraße 25 einen 300 m² großen Flagship Store und damit ihre erste Berliner Repräsentanz. Das Familienunternehmen verlagert seine Präsenz aus Potsdam nach Berlin, da ein großer Teil der dort gewonnenen Kontakte aus der Hauptstadt kommt. Der neue Standort richtet sich an Bauinteressierte und Geschäftspartner aus Berlin und Brandenburg sowie alle, die in Berlin Inspiration rund um den Hausbau suchen. Die Lage nahe dem Kurfürstendamm unterstreicht die Positionierung von Viebrockhaus als Premium-Anbieter hochwertiger, individuell geplanter Massivhäuser.

Der Flagship Store umfasst Beratungsbüros, einen zentralen Informationsbereich zur Hausbaureise, eine Material-Bemusterung und flexibel nutzbare Flächen für Gespräche und Informationsveranstaltungen, unter anderem zu Baufinanzierungsthemen und zur Grundstückssuche. Interessierte können Verblendsteine, Parkett, Boden- und Wandfliesen sowie Türdrücker direkt vor Ort vergleichen. Ein digitaler Konfigurator ermöglicht es, ausgewählte Materialien und Ausstattungen in einer fotorealistischen 3D-Hausansicht zu vergleichen.

Bei der Gestaltung prägen Eichenholzparkett im Fischgrätverband im Eingangsbereich und als Landhausdiele im Obergeschoss, Einbauten in Cashmere-Tönen, leichte Vorhänge und transparente Glaswände das Bild. Hausbaumaterialien sind auch in die Innenarchitektur integriert.

Viebrockhaus bietet massiv gebaute, schlüsselfertige Ein-, Zwei und Mehrfamilienhäuser an. Das Portfolio umfasst zahlreiche Hausvarianten, darunter klassische Einfamilienhäuser, Bungalows, Landhäuser, Stadtvillen, Designhäuser, Entwürfe im Bauhausstil sowie Doppel- und Mehrfamilienhäuser. Sie bieten die Basis für Entwürfe, die hauseigene Architekten individuell für die Baufamilien planen.

Viebrockhaus hat seit der Gründung 1954 mehr als 36.000 Wohneinheiten realisiert. Das Unternehmen beschäftigt über 1.100 Mitarbeitende und betreibt drei Musterhausparks sowie Beratungsbüros in mehreren Bundesländern.

Die Häuser werden im Effizienzhaus-40-Standard ausgeführt und serienmäßig mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage ausgestattet. Je nach Hausserie gehören zudem eine Lithium-Ionen-Hausbatterie und ein Energiemanagementsystem zum Standard. Viebrockhaus setzt seit 2007 ausschließlich auf Wärmepumpensysteme und verzichtet im Neubau auf Öl und Gas. Die mehrschalige, traditionell gemauerte Außenwand besteht aus einer massiven Innenschale, einer hochwertigen Kerndämmung und wahlweise einer Verblend- oder Putzfassade. Die Putzfassade wird als dreischichtige Klimaschutzwand ausgeführt.

Für die Planungs- und Bauphase kombiniert das Unternehmen einen detaillierten Terminplan und einen garantierten Fertigstellungstermin mit umfassenden Versicherungsleistungen, darunter eine Bauleistungs- und Bauherren-Haftpflichtversicherung. Zum Leistungspaket gehört außerdem eine zehnjährige Garantie. Eine digitale Qualitätssicherung ergänzt die Baukontrolle.

Der Berliner Flagship Store bündelt Information zum gesamten Hausbauprozess, persönliche Beratung, eine kompakte Materialauswahl und digitale Planung an einem innerstädtischen Standort. Termine können über die Standortseite von Viebrockhaus vereinbart werden.

Die wichtigsten Angaben auf einen Blick

Standort
Bleibtreustraße 25, 10707 Berlin-Charlottenburg

Eröffnung
10. Oktober 2026

Funktion
Flagship Store, Beratungs- und Bemusterungsort sowie erste Berliner
Repräsentanz

Region
Berlin und Brandenburg

Unternehmensdaten
Gegründet 1954, mehr als 36.000 realisierte Einheiten, über 1.100
Mitarbeitende

Fläche
300 m²

Öffnungszeiten
Mo–Fr 10:00–18:00 Uhr; Sa 10:00–16:00 Uhr

Terminvereinbarung
Online einen Beratungstermin vereinbaren 

Website Promotion

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Viebrockhaus AG

Viebrockhaus ist ein familiengeführtes Bauunternehmen mit Sitz in Harsefeld in Niedersachsen. Das Unternehmen wurde 1954 von Gustav Viebrock gegründet und realisiert massiv gebaute, schlüsselfertige Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser. Heute wird Viebrockhaus in dritter Generation geführt.

Nach Unternehmensangaben wurden mehr als 36.000 Wohneinheiten realisiert. Über 1.100 Mitarbeitende arbeiten an Standorten in mehreren Bundesländern. Zahlreiche Hausvarianten bieten die Basis für Entwürfe, die hauseigene Architekten individuell für die Baufamilien planen. Schwerpunkte liegen auf energieeffizienter Massivbauweise, langfristiger Qualitätssicherung und Serviceleistungen über die Bauphase hinaus.

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