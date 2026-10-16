Viebrockhaus eröffnet Flagship Store und erste Repräsentanz in Berlin

Die Viebrockhaus AG eröffnet Anfang Oktober 2026 in der Bleibtreustraße 25 einen 300 m² großen Flagship Store und damit ihre erste Berliner Repräsentanz. Das Familienunternehmen verlagert seine Präsenz aus Potsdam nach Berlin, da ein großer Teil der dort gewonnenen Kontakte aus der Hauptstadt kommt. Der neue Standort richtet sich an Bauinteressierte und Geschäftspartner aus Berlin und Brandenburg sowie alle, die in Berlin Inspiration rund um den Hausbau suchen. Die Lage nahe dem Kurfürstendamm unterstreicht die Positionierung von Viebrockhaus als Premium-Anbieter hochwertiger, individuell geplanter Massivhäuser.Der Flagship Store umfasst Beratungsbüros, einen zentralen Informationsbereich zur Hausbaureise, eine Material-Bemusterung und flexibel nutzbare Flächen für Gespräche und Informationsveranstaltungen, unter anderem zu Baufinanzierungsthemen und zur Grundstückssuche. Interessierte können Verblendsteine, Parkett, Boden- und Wandfliesen sowie Türdrücker direkt vor Ort vergleichen. Ein digitaler Konfigurator ermöglicht es, ausgewählte Materialien und Ausstattungen in einer fotorealistischen 3D-Hausansicht zu vergleichen.Bei der Gestaltung prägen Eichenholzparkett im Fischgrätverband im Eingangsbereich und als Landhausdiele im Obergeschoss, Einbauten in Cashmere-Tönen, leichte Vorhänge und transparente Glaswände das Bild. Hausbaumaterialien sind auch in die Innenarchitektur integriert.Viebrockhaus bietet massiv gebaute, schlüsselfertige Ein-, Zwei und Mehrfamilienhäuser an. Das Portfolio umfasst zahlreiche Hausvarianten, darunter klassische Einfamilienhäuser, Bungalows, Landhäuser, Stadtvillen, Designhäuser, Entwürfe im Bauhausstil sowie Doppel- und Mehrfamilienhäuser. Sie bieten die Basis für Entwürfe, die hauseigene Architekten individuell für die Baufamilien planen.Viebrockhaus hat seit der Gründung 1954 mehr als 36.000 Wohneinheiten realisiert. Das Unternehmen beschäftigt über 1.100 Mitarbeitende und betreibt drei Musterhausparks sowie Beratungsbüros in mehreren Bundesländern.Die Häuser werden im Effizienzhaus-40-Standard ausgeführt und serienmäßig mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage ausgestattet. Je nach Hausserie gehören zudem eine Lithium-Ionen-Hausbatterie und ein Energiemanagementsystem zum Standard. Viebrockhaus setzt seit 2007 ausschließlich auf Wärmepumpensysteme und verzichtet im Neubau auf Öl und Gas. Die mehrschalige, traditionell gemauerte Außenwand besteht aus einer massiven Innenschale, einer hochwertigen Kerndämmung und wahlweise einer Verblend- oder Putzfassade. Die Putzfassade wird als dreischichtige Klimaschutzwand ausgeführt.Für die Planungs- und Bauphase kombiniert das Unternehmen einen detaillierten Terminplan und einen garantierten Fertigstellungstermin mit umfassenden Versicherungsleistungen, darunter eine Bauleistungs- und Bauherren-Haftpflichtversicherung. Zum Leistungspaket gehört außerdem eine zehnjährige Garantie. Eine digitale Qualitätssicherung ergänzt die Baukontrolle.Der Berliner Flagship Store bündelt Information zum gesamten Hausbauprozess, persönliche Beratung, eine kompakte Materialauswahl und digitale Planung an einem innerstädtischen Standort. Termine können über die Standortseite von Viebrockhaus vereinbart werden.StandortBleibtreustraße 25, 10707 Berlin-CharlottenburgEröffnung10. Oktober 2026FunktionFlagship Store, Beratungs- und Bemusterungsort sowie erste BerlinerRepräsentanzRegionBerlin und BrandenburgUnternehmensdatenGegründet 1954, mehr als 36.000 realisierte Einheiten, über 1.100MitarbeitendeFläche300 m²ÖffnungszeitenMo–Fr 10:00–18:00 Uhr; Sa 10:00–16:00 UhrTerminvereinbarung