Viebrockhaus Power Townhouse: Ministerpräsident legt Grundstein in Stade
Serieller Wohnungsbau von Viebrockhaus verbindet das Praktische mit dem Schönen, denn in der Hansestadt Stade im Süden von Hamburg baut Viebrockhaus in diesem Spätsommer ein Quartier aus 14 Power Townhouses mit insgesamt 68 modularen Wohneinheiten, das den sozialen Wohnungsbau in Deutschland neu erfindet und zugleich höchsten ökologischen Ansprüchen entspricht. Die Power Townhouses von Viebrockhaus geben Antworten auf die Herausforderungen der Zeit.
„Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, der für die feierliche Grundsteinlegung nach Stade reiste. Das Land stehe großen Herausforderungen gegenüber in einer Zeit, in der Menschen mancherorts 40 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufbringen müssten. „Die Power Townhouses sind weit mehr als bezahlbarer Wohnraum. Sie vereinen zügigen Wohnungsbau mit Energieeffizienz, Klimaschutz und modernen Bauverfahren und sie sehen auch noch gut aus.“ Mit der SmartCity Stade entstehe ein beispielhaftes Quartier, das für alle liebens- und lebenswert sei.
Moderne Wohnkonzepte seien nur erfolgreich, wenn sie vor Ort Akzeptanz finden würden, sagte Lars Viebrock, Vorstandsvorsitzender der Viebrockhaus AG. „Serielles und energieeffizientes Bauen muss nicht langweilig sein. Bauschnelligkeit, Wirtschaftlichkeit und ansprechende Architektur gehen hier Hand in Hand.“ Der wichtigste Mehrwert des Projekts liege aber in seiner sozialen Wirkung. „Mit der Grundsteinlegung setzen wir ein Zeichen für sozialen Wohnraum, ressourcenschonendes Bauen und eine lebenswerte Zukunft in Stade.“
Vielerorts herrsche aktuell der Eindruck, dass in diesem Land nichts funktioniere, so Ministerpräsident Lies. „Dabei funktioniert eine ganze Menge, auf das wir stolz sein können. So auch hier in Stade mit den Power Townhouses in der Serienfertigung. Heute ist ein echter Mutmachertag, an dem wir sehen, was in Deutschland möglich ist.“
Typenzertifizierung sorgt für Geschwindigkeitsvorteil beim Bauen
Die Serienzertifizierung für die Power-Townhouse-Siedlung haben Landkreis Stade, die Stadt Stade und das Land Niedersachsen in enger Kooperation auf den Weg gebracht. Weil die grundlegende Genehmigung für den Bau der Häuser bereits vorliegt, kann mit niedrigem bürokratischem Aufwand sehr schnell gebaut werden.
Kai Seefried, Landrat des Landkreises Stade, sagte: „Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die bundesweit erste und bis heute einzige Typenzertifizierung im sozialen Wohnungsbau auf den Weg zu bringen.“ Das Schaffen von gutem, aber auch bezahlbarem Wohnraum sei weiterhin eine der wichtigsten Aufgaben für die Region. „Auf dieser Baustelle wird Zukunft gebaut.“
In gerade einmal vier Monaten Bauzeit errichtet Viebrockhaus ein modernes Power Townhouse mit fünf nebeneinanderliegenden barrierefreien Wohneinheiten. Diese haben eine Größe von gut 50 Quadratmetern bis hin zu 95 Quadratmetern. Flexible Flächen und Grundrisse in horizontaler Bauweise erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse, von der Familie mit Kindern über Singles bis hin zu Seniorinnen und Senioren. Insgesamt 14 Power Townhouses entstehen im Stader Altländer Viertel in den kommenden Monaten. Die Mietpreise bewegen sich deutlich unter den regionalen Mietspiegeln. „Heute ist ein guter Tag für Stade“, sagte Stades stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Reinecke. „Menschen möchten ihre Zukunft hier aufbauen.“ Wegen des knappen Wohnraums sei dieses Projekt für die Hansestadt enorm wichtig.
Mit den Power Townhouses in der Stader SmartCity gelingt dem innovativen Unternehmen Viebrockhaus wieder einmal der Beweis, dass sich nachhaltiges Bauen umsetzen lässt, ohne dass es teurer werden muss. Viebrockhaus verwendet ausschließlich ressourcenschonende und energiesparende Baumaterialien. Photovoltaikanlagen auf der einen Dachseite versorgen die Häuser mit Energie, auf der anderen vermindert ein Gründach die Flächenversiegelung. Das SmartCity-Konzept der „Schwamm-City“ sorgt überdies für Starkregensicherheit, schützt den Grundwasserspiegel und sorgt für eine bessere Speicherung und Nutzung von Regenwasser. Die Sicherheit gegen Startregen ist offiziell zertifiziert.
Ehe Ministerpräsident Olaf Lies den Viebrockhaus-Eckstein in das erste Power Townhouse in Stade setzte, richtete er seinen Dank an die Familie Viebrock: „Familiengeführte Unternehmen wie Ihres übernehmen Verantwortung und sind das wertvolle Rückgrat unseres Landes.“