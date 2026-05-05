Rund 3.000 Besucher feiern neue ViebrockhausWelt in Bad Fallingbostel

Mit rund 3.000 Besucherinnen und Besuchern hat Viebrockhaus am Wochenende seine neugestaltete ViebrockhausWelt im Musterhauspark Bad Fallingbostel eröffnet. Nach mehrmonatigem Umbau und einer Investition von rund vier Millionen Euro wurde die moderne Bemusterungshalle erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und zog Bauinteressierte, Familien und zahlreiche Gäste an.



Den Auftakt bildete die feierliche Eröffnung durch die Unternehmensinhaber Dirk und Lars Viebrock, die die neue ViebrockhausWelt gemeinsam mit Kindern symbolisch einweihten. Im Anschluss verwandelte sich das Gelände in ein lebendiges Festival rund ums Thema Hausbau, mit Live-Acts, Mitmachangeboten und ein vielfältiges Rahmenprogramm, das an beiden Tagen für große Resonanz sorgte.



Besonders gefragt waren die Bühnenauftritte – unter anderem mit Simone Sommerland und den Honigkuchenpferden – sowie die Mitmachbaustelle, bei der die Besucherinnen und Besucher gemeinsam eine Raute als Erinnerungsstück errichteten. Parallel boten Fachvorträge zu Themen wie Finanzierung und „smartes Bauen“ sowie ein Erfahrungsbericht aus Sicht einer Baufamilie zusätzliche Einblicke.



Auch abseits des Programms wurde viel geboten: Gastronomie, Familienangebote und die Möglichkeit, die neue ViebrockhausWelt sowie über 20 Musterhäuser zu erkunden, rundeten das Wochenende ab. Großen Zuspruch erhielt zudem die Verlosung eines Baukostenzuschusses in Höhe von jeweils 20.000 Euro an beiden Tagen.



Die neu gestaltete Erlebniswelt führt Bauinteressierte interaktiv durch alle Schritte des Hausbaus – von der Planung bis zur Umsetzung. Mit modernen, digitalen Präsentationsformen, realen Materialien und persönlicher Beratung setzt Viebrockhaus dabei auf ein ganzheitliches Konzept.



„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem unsere Besucherinnen und Besucher ihr zukünftiges Zuhause wirklich erleben können und komplexe Themen rund um den Hausbau verständlich werden“, erklärt Lars Viebrock. „Ein Ort, der Hausbau erlebbar macht und gleichzeitig Orientierung gibt.“



Dirk Viebrock ergänzt: „Gerade die Verbindung aus persönlicher Beratung, realen Eindrücken und digitaler Interaktion macht den Unterschied. So unterstützen wir unsere Baufamilien noch gezielter dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“



Wirtschaftsstandort in der Region

Der Musterhauspark in Bad Fallingbostel ist zugleich ein wichtiger Arbeitgeber: Über 40 Mitarbeitende sind hier tätig, viele von ihnen aus der Region. Flexible Arbeitsmodelle, familienfreundliche Rahmenbedingungen und eine entsprechende Infrastruktur prägen den Standort. Auch die Nachwuchsförderung spielt eine wichtige Rolle, etwa durch duale Studienplätze. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf dem Thema Inklusion, das am Standort aktiv gelebt wird.



Fazit: Hohe Besucherzahlen, ein abwechslungsreiches Programm und durchweg positive Resonanz zeigen, dass die Eröffnung der ViebrockhausWelt nicht nur ein Meilenstein für das Unternehmen war, sondern vor allem ein gelungenes Event für die ganze Familie.

(lifePR) (