ELIM- die automatisierte Infektionsmeldung und BELIM die vollautomatische Bettenbelegmeldung - Ab jetzt Live auf der SAP Business Technology Platform

Das Berliner Softwareunternehmen Vertama hat mit seiner innovativen und transformativen Lösung einen weiteren Meilenstein in der Gesundheitsbranche erreicht. ELIM und BELIM sind auf der SAP Business Technology Platform oder direkt bei Oracle Cerner erhältlich.Mehr als 40 Krankenhäuser in Deutschland setzen die Vertama Lösungen ein.Das Infektionsschutzgesetz regelt die Abgabe der Infektionsmeldungen ab dem 01.01.2023 neu, Meldungen müssen dann per FHIR an DEMIS abgesetzt werden.Fazit: doppelter Aufwand für Kliniken und das Controlling, da verschiedene Meldewege eingehalten werden müssen und die Arztmeldungen weiterhin zusätzlich per Fax versendet werden.ELIM – die elektronische Infektionsmeldung ermöglicht die digitale Erstellung und den automatisierten Versand der Infektionsmeldungen, um die Arbeitsprozesse in den Kliniken zu digitalisieren. ELIM gibt es mit und ohne Anbindung an das KIS.Seit Herbst 2022 stehen Krankenhäuser vor einer neuen Aufgabe: Betreibbare, belegte Betten für Erwachsene und Kinder zu ermitteln und in einer fristgerechten Meldung direkt an DEMIS zu schicken. Im hektischen Krankenhausalltag bedeutet dies ein zusätzlicher und aufwendiger manueller Prozess, der auch an Wochenenden oft zu Mehrarbeit führt. BELIM löst diese Aufgabe vollautomatisch direkt aus dem KIS.Mit BELIM gelingt somit auch diese Transformation in die digitale Welt.Beide Services lassen sich schnell und einfach direkt über die SAP Business Technology Platform beziehen oder bei Oracle Cerner.Für mehr Informationen auf www.vertama.com oder einfach direkt auf der SAP Business Technology Platform suchen: