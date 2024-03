Digitale Revolution im medizinischen Meldewesen

Das größte Business-Event der europäischen Digital Health Szene, die DMEA vom 9. bis 11. April in Berlin, wirft bereits seinen Schatten voraus und die aktuellen Themen der Gesundheitsbranche finden ihren Weg in die Medienlandschaft.Dazu gehört die Digital Health-Beilage „Zukunft der Gesundheit“ der Welt, die am 13.3.2024 veröffentlicht wurde und mit einem bunten Magazin-Mix innovative Entwicklungen, fortschrittliche Technologien und allgemeine Gesundheitsthemen behandelt.Dabei kommen zahlreiche bekannte und einflussreiche Persönlichkeiten sowie Expertinnen und Experten aus dem öffentlichen und medizinischen Bereich zu Wort. Mit dabei ist auch Prof. Dr. Christoph D. Spinner, Leiter Stabsstelle Medizin & Strategie, Chief Medical Information Officer (CMIO) und Oberarzt Infektiologie am Klinikum rechts der Isar der technischen Universität München (TUM), der aus dem Alltag in den Krankenhäusern und dem Stand der Digitalisierung im klinischen Meldewesen berichtet.Damit rücken auch unsere Produkte ELIM und BELIM in den Fokus, die heute bei den Infektionsmeldungen und Bettenbelegmeldungen für effiziente und komfortable Prozesse sorgen. Auf Basis dieser Produkte sind bereits weitere Meldevorgänge wie z.B. bei Unterbringungsanträgen, Todesmeldungen oder Geburtsanzeigen in der Entwicklung.Die komplette Beilage können Sie als digitale Version hier ( https://contentway.eu/de/publications/145-zukunft-der-gesundheit ) lesen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und inspirierende Informationen aus Gesundheitsbranche.Für weiterreichende, konkrete Fragen oder tiefergehende Informationen zu ELIM / BELIM und die kommenden Ausbaustufen stehen wir gerne unter info@vertama.com zur Verfügung.