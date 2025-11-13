modular-seriell.de – neue Branchenplattform zum modularen und seriellen Bauen
Entwicklungen, Projekte, Wissen
Mo|u|Se ist die neue Branchenplattform für das modulare und serielle Bauen und Sanieren. Sie bietet fundierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Projekte, nachhaltige Sanierungslösungen, Finanzierungs- und Genehmigungsfragen, moderne Baulogistik sowie Interviews und Personalia aus der Branche. Ziel ist es, Akteure aus Planung, Bauwirtschaft und Verwaltung zusammenzubringen und Wissen gezielt zugänglich zu machen.
Medienangebote rund um Mo|u|Se
Zum Angebot gehört ein zweimal jährlich erscheinendes Fachmagazin, das mit Interviews, Trendanalysen und Praxisberichten Hintergründe und Umsetzungsbeispiele aus der Branche beleuchtet.
Ein monatlicher Newsletter informiert über aktuelle Themen und Veranstaltungen.
Über einen exklusiven WhatsApp-Kanal erhalten Brancheninsider wichtige News direkt aufs Smartphone.
Auf LinkedIn gibt die Redaktion regelmäßig Einblicke in ihre Arbeit und diskutiert mit der Community aktuelle Entwicklungen.
Für die kommenden Monate sind weitere Angebote und Formate geplant. Persönlich kennenlernen lässt sich das Mo|u|Se-Team auf der BIM World Munich vom 26. bis 27. November 2025 am Messestand Nr. 237 in Halle B0.
Mit Mo|u|Se schafft RM Rudolf Müller Medien eine zentrale Informations- und Austauschplattform für alle, die das modulare und serielle Bauen aktiv gestalten – von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung.
Alle Mo|u|Se-Angebote auf einen Blick
• Website: www.modular-seriell.de
• Fachmagazin Mo|u|Se (Print, 2× jährlich): www.baufachmedien.de
• Newsletter (monatlich): www.modular-seriell.de/newsletter/
• LinkedIn-Showcase: www.linkedin.com/showcase/mo-u-se-modulares-und-serielles-bauen-und-sanieren/
• WhatsApp-News: https://tinyurl.com/3vz95uun