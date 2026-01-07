bfb-Online-Intensivkurs Barrierefrei-Konzept 2026 und neuer Vertiefungstag für Fachplaner
Im Intensivkurs erfahren die Teilnehmenden, welche Inhalte ein qualifiziertes Barrierefrei-Konzept umfasst und wie diese verständlich, nachvollziehbar und prüffähig dargestellt werden. Die Referentinnen erläutern die Anwendung von Symbolen und Piktogrammen in Barrierefrei-Plänen sowie die textliche Ausarbeitung im schriftlichen Konzept. Der Kurs kombiniert inhaltliche Erläuterungen mit gemeinsamen Bearbeitungsaufgaben anhand eines Mustergrundrisses sowie einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ergänzende Selbstlern-Einheiten auf der Online-Plattform ermöglichen eine gezielte Vorbereitung und Vertiefung.
Die Veranstaltung behandelt die verschiedenen Anforderungen und Ausprägungen von Barrierefrei-Konzepten je nach Anlass, z.B. Neubau oder Bestand, bei Abweichungen, als Defizitanalyse, bei Zertifizierungen oder Förderungen etc. Die Referentinnen erläutern den systematischen Aufbau eines konsistenten Konzepts und zeigen die Abstimmung mit anderen Fachbereichen wie Brandschutz und Evakuierung. Vermittelt werden zudem Grundlagen zur Honorierung und Abrechnung nach dem AHO-Leistungsbild. Organisatorische Hinweise und Zugangsdaten werden vorab bereitgestellt. Die Anerkennung der Architektenkammer NRW und der Ingenieurkammer-Bau NRW wird beantragt.
Neuer, optionaler Vertiefungstag „Barrierefrei-Fachplanung“ am 8. Mai 2026
Mit dem Vertiefungstag entsteht erstmals ein Angebot, das sich speziell an Fachplanerinnen und Fachplaner für Barrierefreiheit richtet. Er ergänzt den Intensivkurs um die Betrachtung des gesamten fachplanerischen Prozesses und nimmt Fragestellungen in den Blick, die über das eigentliche Konzept hinausgehen.
Der Vertiefungstag zeigt, welche Aspekte in frühen Projektphasen zu klären sind, wie Anforderungen systematisch ermittelt werden und wie barrierefreie Lösungen im Zusammenspiel mit anderen Disziplinen entstehen. Im Mittelpunkt stehen Unterschiede zwischen Neubau und Bestand, Besonderheiten in Sonderbauten und Arbeitsstätten sowie der Zusammenhang zwischen Barrierefreiheit, Brandschutz und Rettungskonzeption. Zudem zeigt der Vertiefungstag, wie sich bei denkmalpflegerischen, baulichen oder wirtschaftlichen Einschränkungen schutzzielorientierte und tragfähige Lösungen entwickeln lassen. Kommunikations- und Argumentationsstrategien im Austausch mit Projektbeteiligten ergänzen das Programm. Die Teilnahme am Vertiefungstag ist einzeln oder in Kombination mit dem Intensivkurs möglich.
Informationen und Anmeldung
Weitere Informationen zu beiden Veranstaltungen sowie zur Anmeldung gibt es unter www.bfb-barrierefrei-bauen.de/termine/intensivkurs-barrierefrei-konzept-2026 und www.bfb-barrierefrei-bauen.de/termine/vertiefung-barrierefrei-fachplanung-2026. Für beide Veranstaltungen gilt ein Frühbucherpreis bis zum 31. Januar 2026.
Links