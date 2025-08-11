Kontakt
SiGeKo PLUS: Kompakt-Webinar für Bauprofis – aktuelles Know-how zu Sicherheit, Brandschutz und Umwelt auf Baustellen

(lifePR) (Köln, )
Die Rolle des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) ist für komplexe Baustellen unerlässlich. Doch wer in dieser Funktion tätig ist, muss auf dem neuesten Stand bleiben.

Das kompakte 1-tägige Online-Webinar „SiGeKo PLUS“ richtet sich an Fachleute aus Architektur und Bauingenieurwesen sowie an erfahrene Verantwortliche für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination, die ihr Wissen praxisnah auffrischen und erweitern möchten.

Im Fokus stehen aktuelle gesetzliche Neuerungen, praxisrelevante EN-Normen sowie erweiterte Anforderungen im Brandschutz, Intrusionsschutz und Umweltschutz auf Baustellen:

• Brandschutzmanagement gemäß DIN 14096 Teil C
• Maßnahmen gegen Einbruch, Diebstahl und unbefugten Zutritt
• Umweltgerechter Umgang mit Boden, Wasser, Luft und Abfällen

Das Webinar bietet eine Gelegenheit, das SiGeKo-Know-how zu vertiefen und sich rechtlich wie technisch auf den neuesten Stand zu bringen – kompakt, fundiert und online.

Termin: 25.09.2025
Ort: Online
Anmeldung: Fortbildung SiGeKo Plus als Live-Online-Seminar (25.09.25)

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

