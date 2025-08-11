SiGeKo PLUS: Kompakt-Webinar für Bauprofis – aktuelles Know-how zu Sicherheit, Brandschutz und Umwelt auf Baustellen
Das kompakte 1-tägige Online-Webinar „SiGeKo PLUS“ richtet sich an Fachleute aus Architektur und Bauingenieurwesen sowie an erfahrene Verantwortliche für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination, die ihr Wissen praxisnah auffrischen und erweitern möchten.
Im Fokus stehen aktuelle gesetzliche Neuerungen, praxisrelevante EN-Normen sowie erweiterte Anforderungen im Brandschutz, Intrusionsschutz und Umweltschutz auf Baustellen:
• Brandschutzmanagement gemäß DIN 14096 Teil C
• Maßnahmen gegen Einbruch, Diebstahl und unbefugten Zutritt
• Umweltgerechter Umgang mit Boden, Wasser, Luft und Abfällen
Das Webinar bietet eine Gelegenheit, das SiGeKo-Know-how zu vertiefen und sich rechtlich wie technisch auf den neuesten Stand zu bringen – kompakt, fundiert und online.
Termin: 25.09.2025
Ort: Online
Anmeldung: Fortbildung SiGeKo Plus als Live-Online-Seminar (25.09.25)