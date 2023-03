Rudolf Müller Mediengruppe bündelt ihre Fachverlage unter einem Dach

Unter dem Motto #RMbesserzusammen führt die Rudolf Müller Mediengruppe, Köln, ab dem 1. April 2023 ihre sechs bislang rechtlich eigenständigen Fachverlage zu einem Unternehmen, der RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG, zusammen. Damit setzt die Mediengruppe die bereits 2019 begonnene Transformation konsequent fort. Ziel ist es, „RM Rudolf Müller“ als Gesamtunternehmen optimal auf den Markt und auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten.



Der Prozess erfolgt in zwei Schritten: Zum 1.4.2023 übernimmt die Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG den gesamten operativen Geschäftsbetrieb der FeuerTrutz Network GmbH. Zu diesem Stichtag wird außerdem die Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG umbenannt in RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG. Im zweiten Schritt werden ca. Mitte Oktober 2023 Immobilien Manager Verlag, Charles Coleman Verlag, Bruderverlag Albert Bruder und RM Handelsmedien mit der RM Rudolf Müller Medien verschmolzen. Die ebenfalls zur Mediengruppe gehörenden Rudolf Müller Medienholding, die BIMWORLD Germany GmbH sowie der POD-Dienstleister SDK Systemdruck Köln GmbH bleiben als eigenständige Firmen Teil der Unternehmensgruppe.



Mit der rechtlichen Zusammenführung versammelt die Mediengruppe die gesamte Informations- und Marktkompetenz ihrer Verlage zugleich unter der Kernmarke „RM Rudolf Müller“ mit dem Markenversprechen „besser planen. besser bauen. besser handeln.“