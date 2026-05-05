Polen ist das offizielle Partnerland der BIM World MUNICH 2026
Polen hat internationale Standards (ISO 19650) bereits in einem sehr frühen Stadium übernommen und diesen Standard als Referenzrahmen akzeptiert. Dabei legte das Land großen Wert auf Qualität und Akzeptanz, nicht nur auf formale Konformität. BIM wird dort als Transformationsprozess betrachtet, nicht als zwingende Softwareanforderung.
Das Ziel ist nicht nur die Modernisierung der Bauindustrie. Neben der Steigerung der Effizienz und der Kostenoptimierung liegt der Fokus auch auf Umweltaspekten, beispielsweise durch verbesserte Lebenszyklusanalysen, optimiertes Ressourcenmanagement und CAFM.
Polen gilt heute als treibende Kraft für die europäische BIM-Community
Ein wichtiger Meilenstein war die schrittweise Integration von BIM in öffentliche Vergabeverfahren. Der Prozess wird durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Ministerien, Forschungseinrichtungen, Branchenverbänden und Unternehmen unterstützt. Unter anderem wurden Standards, Schulungsprogramme und regulatorische Rahmenbedingungen entwickelt.
Polen erreicht durch seinen Fokus auf Open BIM, die Nutzung offener Standards und Innovation eine bessere Dateninteroperabilität sowie effizientere Planungs- und Bauprozesse.
„Polen verfügt über eine dynamische BIM-Community, hohe technische Kompetenz und große Innovationskraft. Wir freuen uns sehr, Polen als unser Partnerland für 2026 gewonnen zu haben und gemeinsam neue Impulse für die Weiterentwicklung von BIM und CAFM in Europa zu setzen“, erklärt Christian Stammel, Geschäftsführer der RM Rudolf Müller Events GmbH.
buildingSMART Poland unterstützt aktiv die Einführung offener Standards und die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte. Gleichzeitig wird BIM zunehmend mit Zukunftstechnologien wie Digital Twins, IoT-Integration und KI-gesteuerter Datennutzung verknüpft. Dies schafft von Natur aus einen nachhaltigen, ressourceneffizienten und transparenten Bauprozess sowie einen entsprechenden Immobilienbetrieb.
„Wir sehen Polens Status als Partnerland der BIM World MUNICH in diesem Jahr als deutliches Zeichen für die wachsende Bedeutung der polnischen BIM-Community in Europa. Wir freuen uns auf einen intensiven Dialog, neue Partnerschaften und gemeinsame Initiativen, die darauf abzielen, die Bauindustrie zukunftssicher zu machen“, sagt Anna Rydzy, Chief Operating Officer von buildingSMART Poland.
Besucher und Experten der BIM World MUNICH können am 24. und 25. November 2026 im ICM – International Congress Center Messe München Vorträge aus Polen zu herausragenden Projekten und Technologien erleben.
Das vorläufige Programm wird voraussichtlich im Sommer veröffentlicht, und Tickets sind erhältlich unter: www.bim-world.de/registration
Über die BIM World MUNICH
Seit 2016 ist die BIM World MUNICH die internationale Plattform für alle Akteure der Digitalisierung in der Bau-, Immobilien- und Facility-Management-Branche. Die jährliche Veranstaltung in München besteht aus einem zweitägigen internationalen Kongress auf vier Bühnen und einer Fachmesse mit integrierten offenen Foren sowie dem BIM Town Innovation Area mit Pitch-Sessions und der Verleihung des Smart Building/Smart Construction Innovation World Cup® Award und dem CAFM World-Bereich. Mit über 8.500 wichtigen Branchenakteuren sowie zahlreichen innovativen Start-ups und über 250 Referenten bringt die BIM World MUNICH das gesamte BIM-Ökosystem zusammen und ist DER Treffpunkt für alle Branchenakteure. Die10. BIM World MUNICH findet am 24. und 25. November 2026 im ICM – International Congress Center Messe München statt.
Über buildingSMART Poland
buildingSMART Poland bietet hochqualifizierten Fachleuten der Branche eine offene und neutrale Plattform, um zum Thema openBIM beizutragen. Durch seinen Branchenverband und das starke Engagement seiner Mitglieder zielt buildingSMART Poland darauf ab, die Bauwirtschaft in seinem Markt zu transformieren. Als neu anerkanntes Chapter möchte buildingSMART Poland durch das Bündeln von Ressourcen, darunter Berichte zum europäischen Bausektor, BIM-Anwendungsfallstudien sowie Mitgliedschaftsrichtlinien und -vorschriften, einen Mehrwert schaffen.