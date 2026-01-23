Kontakt
Mit den „LV-Texten Außen- und Freianlagen 2026“ steht eine spezialisierte Datenbank für die Ausschreibung von Freianlagen zur Verfügung. Das Werk unterstützt eine strukturierte und nachvollziehbare Kostenplanung und trägt zur Erstellung vollständiger und fehlerfreier Ausschreibungsunterlagen bei.

Die Datenbank umfasst rund 2.000 vorformulierte Leistungspositionen, darunter mehr als 900 Positionen für Freianlagen sowie weitere 1.100 Positionen aus angrenzenden Gewerken. Die Leistungsbeschreibungen liegen als Kurz- und Langtexte vor und sind mit marktgerechten Baupreisen versehen. Sämtliche Positionen sind produktneutral formuliert, DIN- und VOB-konform aufgebaut und den jeweiligen Kostengruppen nach DIN 276 zugeordnet, wodurch sich Baukosten systematisch ermitteln lassen.

Die Leistungspositionen wurden von erfahrenen Ausschreibungsprofis zusammengestellt. Zusammengehörige Leistungen sind jeweils in einer Position gebündelt, was eine effiziente und konsistente Ausschreibung unterstützt. Ergänzend enthalten die LV-Texte Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, die über die ATV der VOB/C hinausgehende Regelungen berücksichtigen und wichtige Rahmenbedingungen für die Ausführung benennen. Unzulässige Definitionen ein­zurechnender Leistungen nach VOB/A sind nicht enthalten.

Inhaltlich gliedern sich die „LV-Texte Freianlagen 2026“ in ein Leistungsverzeichnis für Freianlagen sowie in Positionen aus angrenzenden Gewerken. Abgedeckt werden unter anderem Leistungen von Erd- und Vegetationsarbeiten über befestigte Flächen, Ausstattung, Entwässerung und Versickerung bis hin zu Einfriedungen sowie ausgewählte Leistungen aus Bereichen wie Baustelleneinrichtung, Spezialtiefbau, Abdichtung oder Metallbau.

Die LV-Texte lassen sich mit allen gängigen AVA-Programmen einsetzen und vollständig offline nutzen. Der Erwerb der Datenbank erfolgt einmalig und ist nicht an ein Abonnement oder einen Wartungsvertrag gebunden.

LV-Texte Außenanlagen und Freianlagen
Leistungspositionen mit ZTV
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Hrsg.: Uwe Morell.
2026. Download.
Euro 299,–
ISBN Download: 978-3-481-04959-1

Rudolf Müller Mediengruppe

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

