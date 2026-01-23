LV-Texte Außenanlagen und Freianlagen
Leistungspositionen mit ZTV
Die Datenbank umfasst rund 2.000 vorformulierte Leistungspositionen, darunter mehr als 900 Positionen für Freianlagen sowie weitere 1.100 Positionen aus angrenzenden Gewerken. Die Leistungsbeschreibungen liegen als Kurz- und Langtexte vor und sind mit marktgerechten Baupreisen versehen. Sämtliche Positionen sind produktneutral formuliert, DIN- und VOB-konform aufgebaut und den jeweiligen Kostengruppen nach DIN 276 zugeordnet, wodurch sich Baukosten systematisch ermitteln lassen.
Die Leistungspositionen wurden von erfahrenen Ausschreibungsprofis zusammengestellt. Zusammengehörige Leistungen sind jeweils in einer Position gebündelt, was eine effiziente und konsistente Ausschreibung unterstützt. Ergänzend enthalten die LV-Texte Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, die über die ATV der VOB/C hinausgehende Regelungen berücksichtigen und wichtige Rahmenbedingungen für die Ausführung benennen. Unzulässige Definitionen einzurechnender Leistungen nach VOB/A sind nicht enthalten.
Inhaltlich gliedern sich die „LV-Texte Freianlagen 2026“ in ein Leistungsverzeichnis für Freianlagen sowie in Positionen aus angrenzenden Gewerken. Abgedeckt werden unter anderem Leistungen von Erd- und Vegetationsarbeiten über befestigte Flächen, Ausstattung, Entwässerung und Versickerung bis hin zu Einfriedungen sowie ausgewählte Leistungen aus Bereichen wie Baustelleneinrichtung, Spezialtiefbau, Abdichtung oder Metallbau.
Die LV-Texte lassen sich mit allen gängigen AVA-Programmen einsetzen und vollständig offline nutzen. Der Erwerb der Datenbank erfolgt einmalig und ist nicht an ein Abonnement oder einen Wartungsvertrag gebunden.
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Hrsg.: Uwe Morell.
2026. Download.
Euro 299,–
ISBN Download: 978-3-481-04959-1
