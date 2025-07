Forum Gesundes Bauen 2025: Strategien für gesundes Planen, Bauen und Sanieren

Wie gelingt es, Gebäude so zu planen und zu realisieren, dass sie nicht nur nachhaltig, sondern auch gesund sind? Antworten auf diese Frage gibt das Forum Gesundes Bauen 2025 am 30. September im historischen Klärwerk Krefeld. Die eintägige Veranstaltung bringt Fachleute aus Planung, Baupraxis und Wohnungswirtschaft zusammen, um konkrete Perspektiven für wohngesundes Bauen und Sanieren zu diskutierenDie Teilnahme ist kostenlos. Veranstalter ist das Healthy Building Movement in Kooperation mit RM Rudolf Müller Medien.Gesundes Bauen ist mehr als nachhaltiges Bauen. Neben ökologischen Baustoffen und klimagerechter Planung spielen Faktoren wie Raumluftqualität, Schadstoffvermeidung und das subjektive Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer eine zentrale Rolle. Das Forum greift diese Themen auf und zeigt, wie sich baubiologische Anforderungen, Bewertungsmethoden wie der „Health-Score 0.9“, zirkuläre Baukonzepte und der Einfluss des Innenraumklimas auf Gesundheit und Wirtschaftlichkeit konkret in Planung und Ausführung integrieren lassen.Das Programm umfasst Fachvorträge zu natürlichen Baustoffen, Prinzipien zirkulären Bauens und gesundheitsorientierten Sanierungskonzepten ebenso wie praxisbezogene Impulse aus dem Berufsalltag. Vorgestellt werden unter anderem neue Bewertungsansätze für gesunde Gebäude, modulare Holzbaulösungen und aktuelle Forschung zu Raumklima, Produktivität und wirtschaftlichem Nutzen. Ergänzt wird das Forum durch eine Fachausstellung, eine moderierte Podiumsdiskussion, Innovationspitches und zahlreiche Gelegenheiten zum persönlichen Austausch.Die Veranstaltung richtet sich an alle, die das Thema Wohngesundheit in Planung, Architektur oder Baupraxis strategisch weiterdenken wollen.Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.forum-gesundes-bauen.de Links