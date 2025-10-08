Ergebnisse veröffentlicht: bfb-Trendstudie 2025 liefert aktuelle Daten zum barrierefreien und demografiefesten Bauen
„Kostentreiber Barrierefreiheit? Die Praxis zeigt: Die Mehrkosten für barrierefreies Bauen sind überschaubar.“ Das ist eines der Ergebnisse der neuen bfb-Trendstudie 2025. Die Studie liefert aktuelle Zahlen und Einschätzungen zum Stand des barrierefreien Bauens in Deutschland sowie ein differenziertes, umfassendes Meinungsbild. Die aktualisierte Studie schließt damit eine wichtige Lücke: Sie ergänzt statistische Daten um die Ergebnisse einer umfassenden Online-Befragung unter Architekt:innen, Fachplaner:innen, Bauherren, Behörden, Interessenvertretungen sowie der Bau- und Immobilienwirtschaft.
Die Studie analysiert unter anderem den Bestand und Bedarf an barrierefreien Gebäuden, zeigt Praxiserfahrungen und Erwartungen der Branche und blickt auf typische Hemmnisse und Steuerungsmöglichkeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung und Einschätzung der gesetzlichen Anforderungen sowie der Perspektiven der verschiedenen Bauakteure – von Herausforderungen bis hin zu Chancen und Potenzialen. Ergänzend liefert die bfb-Trendstudie Einschätzungen zu Thesen zur Zukunft des barrierefreien, demografiefesten Bauens.
Mit der bfb-Trendstudie erhalten alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette Bau wertvolle Orientierungshilfen, um Entwicklungspotenziale besser einzuschätzen, fundierte Entscheidungen zu treffen, sich strategisch zu positionieren und Wettbewerbsvorteile zu nutzen.
Die bfb-Trendstudie 2025 steht ab sofort als E-Book (80 Seiten) zum Download bereit. Weitere Informationen und Bestellung unter bfb barrierefrei - Trendstudie 2025
bfb barrierefrei - Trendstudie 2025
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
2005. E-Book PDF. Format 21,0 cm x 29,7 cm. 80 Seiten mit 47 farbigen Abbildungen und 6 Tabellen.
Euro 149,00
ISBN: 978-3-481-05034-4
