Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038329

Rudolf Müller Mediengruppe Stolberger Straße 84 50933 Köln, Deutschland http://www.rudolf-mueller.de
Ansprechpartner:in Frau Tanja Buß +49 221 5497110
Logo der Firma Rudolf Müller Mediengruppe

Ergebnisse veröffentlicht: bfb-Trendstudie 2025 liefert aktuelle Daten zum barrierefreien und demografiefesten Bauen

(lifePR) (Köln, )
RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

„Kostentreiber Barrierefreiheit? Die Praxis zeigt: Die Mehrkosten für barrierefreies Bauen sind überschaubar.“ Das ist eines der Ergebnisse der neuen bfb-Trendstudie 2025. Die Studie liefert aktuelle Zahlen und Einschätzungen zum Stand des barrierefreien Bauens in Deutschland sowie ein differenziertes, umfassendes Meinungsbild. Die aktualisierte Studie schließt damit eine wichtige Lücke: Sie ergänzt statistische Daten um die Ergebnisse einer umfassenden Online-Befragung unter Architekt:innen, Fachplaner:innen, Bauherren, Behörden, Interessenvertretungen sowie der Bau- und Immobilienwirtschaft.

Die Studie analysiert unter anderem den Bestand und Bedarf an barrierefreien Gebäuden, zeigt Praxiserfahrungen und Erwartungen der Branche und blickt auf typische Hemmnisse und Steuerungsmöglichkeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung und Einschätzung der gesetzlichen Anforderungen sowie der Perspektiven der verschiedenen Bauakteure – von Herausforderungen bis hin zu Chancen und Potenzialen. Ergänzend liefert die bfb-Trendstudie Einschätzungen zu Thesen zur Zukunft des barrierefreien, demografiefesten Bauens.

Mit der bfb-Trendstudie erhalten alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette Bau wertvolle Orientierungshilfen, um Entwicklungspotenziale besser einzuschätzen, fundierte Entscheidungen zu treffen, sich strategisch zu positionieren und Wettbewerbsvorteile zu nutzen.

Die bfb-Trendstudie 2025 steht ab sofort als E-Book (80 Seiten) zum Download bereit. Weitere Informationen und Bestellung unter bfb barrierefrei - Trendstudie 2025

bfb barrierefrei - Trendstudie 2025
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
2005. E-Book PDF. Format 21,0 cm x 29,7 cm. 80 Seiten mit 47 farbigen Abbildungen und 6 Tabellen.
Euro 149,00
ISBN: 978-3-481-05034-4

Links
zum Online-Shop

Website Promotion

Website Promotion

Rudolf Müller Mediengruppe

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.