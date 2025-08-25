EASTWOOD 2025: Innovation, Digitalisierung, Transfer – Impulse für die Bauwende im Holzbau
Impulse aus der gesamten Branche
Das einzügige Vortragsprogramm bündelt aktuelle Projekte und Entwicklungen, die den Holzbau voranbringen: von Leuchtturmprojekten in der Architektur und Planung über digitale Fertigungsstrategien bis hin zu modularen Prozessen und praxisnahen Lösungen. Mit dabei sind unter anderem Werner Frosch (Henning Larsen), Prof. Tobias Götz (Pirmin Jung), Prof. Thorsten Helbig (KnippersHelbig), Prof. Christopher Robeller (Hochschule Augsburg) sowie zahlreiche weitere Referenten aus Forschung und Unternehmenspraxis.
Digitalisierung im Fokus
Besonderes Augenmerk liegt 2025 auf den Chancen der Digitalisierung. Sie gilt als entscheidender Hebel, um die auch gegen konjunkturelle Trends erfolgreiche Entwicklung des Holzbaus weiter zu dynamisieren – mit smarter Planung, automatisierter Fertigung und neuen Formen zirkulären Bauens.
Transfer in der Ausstellung – und ein studentisches Highlight
Auch die begleitende Ausstellung setzt Maßstäbe: Auf der neu gestalteten Piazza präsentieren 30 Partner ihre Lösungen und Technologien – ein Forum für direkten Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Sichtbar wird der Transfer auch im Projekt #Pinewall: Studierende der HTWK Leipzig zeigen, wie sich in interdisziplinärer Zusammenarbeit und mit digital gestützten Prozessen innovative Bauelemente aus Holz entwickeln lassen.
Tickets und Livestream verfügbar
Neben den Fachvorträgen bietet EASTWOOD zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken – nicht zuletzt beim Abendempfang in der Skylounge über den Dächern Leipzigs. Die Teilnahme ist von zahlreichen Architekten- und Ingenieurkammern als Fortbildung anerkannt. Tickets für die Präsenzveranstaltung und den hochwertigen Livestream sind aktuell noch verfügbar.
Weitere Informationen und Anmeldung: www.eastwood.de
Links
Info & Anmeldung
Das Holzbau-Netzwerk EASTWOOD widmet sich speziell neuen Perspektiven für den digitalen Holzbau. Das Format wird von RM Rudolf Müller Medien, Herausgeber der Medienmarken bmh bauen mit Holz und Der Zimmermann, sowie der Forschungsgruppe FLEX an der HTWK Leipzig veranstaltet. Weitere Informationen unter www.eastwood.de.