Bausachverständige in der Praxis
Konkrete Hilfe von der Schadensanalyse bis zur Gutachtenerstellung
Im Mittelpunkt stehen die berufspraktischen Grundlagen, die in unterschiedlichen Ausbildungswegen vermittelt werden und in der täglichen Gutachtertätigkeit zusammenkommen. Neben fundiertem Fachwissen zur Gutachtenerstellung behandelt das Buch juristische Kenntnisse zum Sachgebiet und betriebswirtschaftliche Grundlagen für die Selbstständigkeit. Hinzu kommen sichere Routinen für Akquise, Erstattung und Abrechnung von Gutachten. Die Inhalte sind systematisch aufgebaut und schließen die Lücke zwischen theoretischer Ausbildung und gelebtem Berufsalltag.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf effizientem Arbeiten und den Möglichkeiten der Digitalisierung. Das Fachbuch zeigt, wie digitale Werkzeuge sinnvoll eingesetzt werden können und wie eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Gerichten gelingt. Dazu bietet Bausachverständige in der Praxis konkrete Umsetzungshilfen und Download-Materialien, die unmittelbar im Büroalltag eingesetzt werden können. Mustergutachten und begleitende Vorlagen stehen zum Download bereit und unterstützen eine strukturierte und reproduzierbare Arbeitsweise.
Der inhaltliche Schwerpunkt des Buches liegt auf Schäden an Gebäuden. Die vermittelten Werkzeuge und Strukturen sind jedoch übergreifend angelegt und auf andere Baufachbereiche übertragbar. Damit bündelt das Werk praxisnahes Wissen für alle, die Gutachten zu Schäden an Bauwerken erstellen, und eignet sich gleichermaßen als Ausbildungsleitfaden für angehende Bausachverständige wie als Nachschlagewerk für freie, zertifizierte, staatlich anerkannte sowie öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige im täglichen Gutachtergeschäft.
Bausachverständige in der Praxis
Konkrete Hilfe von der Schadensanalyse bis zur Gutachtenerstellung
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Von Dipl.-Ing. Kai Schulz, Ingo Castrop, Anina Schulz, Nils Rochholl.
2026. 20,8 x 29,6 cm. Gebunden. 276 Seiten mit 42 Abbildungen und 19 Tabellen.
Euro 79,00 Einführungspreis bis 31.01.2027; danach Euro 89,00 (Buch oder E-Book)
Euro 119,00 Einführungspreis bis 31.01.2027; danach Euro 129,00 (Bundle Buch + E-Book)
ISBN Buch 978-3-481-05036-8
ISBN E-Book 978-3-481-05037-5
ISBN Bundle 978-3-481-05038-2