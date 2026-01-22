Kontakt
Mit der Neuausgabe „Baupreise für Hochbau und Freianlagen 2026“ steht ein umfassendes Nachschlagewerk für die Baukostenplanung im Hoch- und Objektbau sowie für die Planung von Außenanlagen zur Verfügung. Das Fachbuch von Dipl.-Ing. (FH) Uwe Morell enthält Baupreise für mehr als 8.700 Leistungspositionen aus insgesamt 40 Gewerken und bietet damit eine fundierte Grundlage für Kostenplanung, Ausschreibung und Angebotsprüfung.

Die Leistungspositionen sind systematisch nach den Leistungsbereichen gemäß STLB gegliedert und jeweils mit Einheitspreis, LV-Kurztext sowie der Zuordnung zu den Kostengruppen nach DIN 276 versehen. Berücksichtigt werden Leistungen im Hoch- und Objektbau ebenso wie Positionen für die Planung von Freianlagen. Auf diese Weise ermöglicht das Werk eine strukturierte und nachvollziehbare Kostenplanung über alle relevanten Bauphasen hinweg.

Die im Buch ausgewiesenen Preise gehen auf eine Vielzahl deutschlandweiter Projekte zurück und wurden durch das Berliner Büro DREIPLUS ermittelt, das auf die Ausschreibung von Bauleistungen und die Baukostenermittlung spezialisiert ist. Damit bildet das Werk reale Marktpreise ab und unterstützt eine belastbare Kalkulation.

Neben der Printausgabe steht der vollständige Inhalt auch als digitale LV-Datenbank zur Verfügung. Die enthaltenen Kurztext-Leistungsverzeichnisse können im GAEB- und Excel-Format genutzt und mithilfe eines Baukostenrechners projektspezifisch angepasst werden. Auf dieser Basis lassen sich sowohl bepreiste Leistungsverzeichnisse erstellen als auch eingehende Angebote effizient auf Plausibilität prüfen.

Das Werk ist in fünf Hauptabschnitte gegliedert, die die Bereiche Baustelle, Erd- und Grundbau, Rohbau und Dach,Ausbau und Fassade sowie Freianlagen abdecken. Innerhalb der Abschnitte sind die einzelnen Leistungspositionen den entsprechenden STLB-Leistungsbereichen zugeordnet. In der Ausgabe von 2026 wurden rund 500 neue Positionen ergänzt, zwei neue Gewerke „Tore“ und „Erdungsarbeiten“ aufgenommen sowie alle Preisangaben durchgehend geprüft und auf den aktuellen Stand gebracht.

Baupreise für Hochbau und Freianlagen 2026
Hrsg.: Uwe Morell.
4. Auflage 2026. Buch mit Download-Angebot.
16,8 x 24 cm. Kartoniert. 360 Seiten.
Euro 79,– Euro 109,– (Bundle)
ISBN Buch 978-3-481-04939-3
ISBN E-Book 978-3-481-04940-9
ISBN Bundle 978-3-481-04941-6

Beim Erwerb des Bundles aus Print- und E-Book-Ausgabe ist zudem die kostenfreie Nutzung von Baupreise Online für sechs Monate enthalten.

