Altbausanierung – Ratgeber für die Praxis
Richtig planen und ausführen
Für eine fachgerechte Sanierung sind Kenntnisse über den konstruktiven Hintergrund der Bestandssubstanz ebenso erforderlich wie geeignete Detaillösungen und die Wahl des passenden Sanierungsverfahrens. Der Ratgeber gibt Hilfen für eine sichere Schadensdiagnose, die Auswahl geeigneter Sanierungsverfahren sowie für die wirtschaftliche Planung und Durchführung von Maßnahmen, um Sanierungsfehler und kostspielige Nachbesserungen zu vermeiden.
Das Buch beschreibt typische Konstruktionsmerkmale von Bauwerken verschiedener Baualtersstufen und stellt die häufigsten Schadensbilder und wichtigsten Sanierungsfelder vor. Nach Bauteilen gegliedert werden geeignete Maßnahmen im Detail erläutert und mit Kostenkennwerten ergänzt. Behandelt werden unter anderem Gründungen und erdberührte Bauteile, Fassaden und Außenwände, Dach und Dachausbau sowie weitere konstruktive Elemente bis hin zur Gebäudetechnik. Veranschaulichende Bilder aus der Praxis und Zeichnungen unterstützen das Verständnis der beschriebenen Schadensbilder und Sanierungsmaßnahmen.
In der 3. Auflage berücksichtigt das Fachbuch die aktuellen Normen, Regelwerke und Rechtsvorschriften sowie die heute relevanten Anforderungen an Bestandsgebäude, einschließlich der Regelungen des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GModG) vom Juli 2026. Die Kostenkennwerte wurden umfassend aktualisiert und können für die wirtschaftliche Bewertung von Sanierungsmaßnahmen herangezogen werden. Neu hinzugekommen ist ein Kapitel zum Umgang mit Gefahr- und Schadstoffen, das praxisnah auf rechtliche Rahmenbedingungen, typische Stoffe und sichere Verfahren in der Altbausanierung eingeht.
Der Ratgeber liefert damit erste Hilfestellungen für die Altbausanierung, unterstützt bei der Kalkulation von Maßnahmen und beschreibt typische Schadensbilder sowie geeignete Sanierungsverfahren nach Bauteilen gegliedert.
Altbausanierung – Ratgeber für die Praxis
Richtig planen und ausführen
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Von Robert Graefe.
3. Auflage 2026. 20,8 x 29,6 cm. Gebunden. 300 Seiten.
Euro 74,00
Euro 104,00 Bundle Buch + E-Book
ISBN Buch 978-3-481-05098-6
ISBN E-Book 978-3- 481-05099-3
ISBN Bundle 978-3- 481-05100-6
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