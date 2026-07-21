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Abstimmung zum Award „bfb Produkt des Jahres 2026“ gestartet

Auszeichnung barrierefreier Produktlösungen geht in die entscheidende Phase

(lifePR) (Köln, )
Mit dem „bfb Produkt des Jahres 2026“ zeichnet die Marke bfb barrierefrei bauen barrierefreie Bauprodukte, Systeme und Materialien aus, die ein komfortables, sicheres und selbstbestimmtes Leben in jedem Alter ermöglichen. Prämiert werden Lösungen, die dem Anspruch an ein demografiefestes und inklusives Bauen für alle gerecht werden und damit auf eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung reagieren.

Im Fokus stehen Produkte, die funktional und gestalterisch überzeugen und ohne stigmatisierende Merkmale auskommen. Barrierefreiheit soll nicht als Sonderlösung erscheinen, sondern integrativer Bestandteil des Bauens sein – mit einem hohen Anspruch an Komfort, Sicherheit und Gestaltung für alle Nutzergruppen. Zur Wahl stehen fünf Lösungen aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen.

Die Besonderheit der Auszeichnung liegt in der Bewertung im Hinblick auf ein demografiefestes und inklusives Bauen für alle sowie im besonderen Blickwinkel von Architektinnen, Architekten und weiteren Entscheiderinnen und Entscheidern. Die Preisträger werden in einem kombinierten Verfahren ermittelt: Die Bewertung einer Fachjury wird mit einem Leser-Voting zusammengeführt. Die Online-Abstimmung läuft bis zum 31. August 2026.

Zur Online-Abstimmung: Leserwahl zum bfb Produkt des Jahres 2026

Die Teilnahme am Voting ist mit einem Gewinnspiel verbunden. Unter allen Teilnehmenden werden zwei Tickets für die 11. Fachtagung bfb barrierefrei bauen am 15. Oktober 2026 verlost, bei der auch die Verleihung des Awards „bfb Produkt des Jahres 2026“ an die Preisiträger stattfindet.

„Weitere Informationen zum Award, zu den Produkten und zur Abstimmung sind online unter www.bfb-barrierefrei-bauen.de/leserwahl-produkt-des-jahres-2026 abrufbar.

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