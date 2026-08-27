10 Jahre BIM World MUNICH: Jubiläumsausgabe am 24. & 25.11.2026 im ICM – International Congress Center Messe München

Die BIM World MUNICH feiert 2026 ihr zehnjähriges Bestehen und blickt auf eine beeindruckende Entwicklung zur führenden internationalen Plattform für digitale Innovationen in der Bau-, Immobilien- und Facility-Management-Branche zurück. Mit inzwischen über 200 Ausstellern, rund 8.500 Fachbesucher:innen, einem hochkarätigen Konferenzprogramm und zahlreichen Networking-Möglichkeiten hat sich die Veranstaltung als zentraler Treffpunkt für Experten, Unternehmen, öffentliche Institutionen und Technologieführer etabliert, die die digitale Transformation der gebauten Umwelt aktiv gestalten. Wesentliches Programmelement sind die Vorträge der Executive Partner wie ACCA Software, Autodesk, Bentley, buildingSMART Deutschland, Gstarsoft, Mo|u|Se, Nemetschek Group, NOVA Building IT, Trimble und Würth, die ihre Perspektiven zu den aktuellen Themen der Branche präsentieren.



Die BIM World MUNICH macht deutlich: Eine nachhaltige, effiziente und zukunftsfähige Bauwirtschaft ist nur möglich, wenn Building Information Modeling (BIM) als durchgängiger Standard für alle Gewerke am Bau und dem späteren Betrieb etabliert wird. BIM wird dabei als gemeinsamer Datenstandard verstanden, der alle wesentlichen Informationen eines Bauwerks über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg verknüpft – von der Planung über den Bau bis zum Betrieb.



Fachwissen, Branchenentwicklungen und Best Practices auf sieben Bühnen

Auf den drei Kongressbühnen werden internationale Leuchtturmprojekte und Best Practice Beispiele vorgestellt. Ergänzt wird das Programm durch Expertenrunden zu spezifischen Themenbereichen, darunter BIM4Circular, BIM4FM, BIM4RealEstate, BIM4Machines und BIM4Infrastructure. Ein besonderes Highlight sind zudem die Vorträge der Executive Partner, die ihre Perspektiven zu Standardisierung, Effizienz und Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienwirtschaft präsentieren. Während die Breakout Sessions vor allem praxisnahe Anwendungsfälle und innovative Produktlösungen aus der digitalen Bau- und Immobilienwirtschaft präsentieren, widmet sich die CAFM World Breakout Session am 25. November 2026 vollständig dem Thema Kritische Infrastrukturen (KRITIS). In Zusammenarbeit mit dem Verband für Sicherheitstechnik erwartet die Besucher ein Vortragsprogramm rund um die Sicherheit, Resilienz und den Schutz digital vernetzter Gebäude und Infrastrukturen sowie die aktuellen Herausforderungen und Anforderungen im KRITIS-Umfeld.



Start-ups im Rampenlicht

Die BIM World MUNICH bietet innovativen Start-ups seit Jahren eine etablierte Plattform, um ihre Technologien, Produkte und Geschäftsmodelle einem internationalen Fachpublikum vorzustellen. In der BIM Town Innovation Area präsentieren junge Unternehmen ihre Lösungen für die digitale Transformation der Bau-, Immobilien- und Facility-Management-Branche und knüpfen wertvolle Kontakte zu potenziellen Kunden, Partnern und Investoren.



Ein besonderes Highlight ist erneut der Smart Building / Smart Construction Innovation World Cup®, bei dem ausgewählte Start-ups ihre Innovationen vor einer hochkarätig besetzten Jury präsentieren. Das große Finale mit anschließender Preisverleihung findet am 25. November 2026 auf der Main Stage statt und bringt die vielversprechendsten Innovationen der Branche vor ein internationales Publikum aus Experten, Investoren und Entscheidungsträgern.



CAFM World: Digitale Innovationen für den Immobilienbetrieb

Auch in diesem Jahr erweitert die CAFM World als Satellitenveranstaltung das thematische Spektrum der BIM World MUNICH. Aufgrund der gewachsenen Nachfrage seitens der Unternehmen wurde die Ausstellungsfläche der CAFM World 2026 erweitert.

Gemeinsam mit der gefma – Deutscher Verband für Facility Management e.V. und dem CAFM RING e.V. rückt sie die digitale Gebäudebewirtschaftung in den Mittelpunkt. Im Fokus stehen moderne Technologien wie CAFM-Lösungen, Building Operating Systems (BOS) und KI-basierte Anwendungen, die dazu beitragen, Gebäude effizienter, nachhaltiger, resilienter und wirtschaftlicher über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu betreiben.



Partnerland Polen

Polen ist in diesem Jahr das offizielle Partnerland der BIM World MUNICH. Mit seiner dynamischen Bau- und Technologiewirtschaft sowie zahlreichen wegweisenden Digitalisierungsprojekten bringt Polen wertvolle Impulse für die europäische BIM- und Smart-Building-Community ein. Durch die frühe Einführung internationaler BIM-Standards, den Fokus auf Open BIM sowie die enge Zusammenarbeit von Politik, Forschung und Wirtschaft treibt das Land Innovationen in den Bereichen Planung, Bau und

Gebäudebetrieb maßgeblich voran. Besucher der BIM World MUNICH können vor Ort spannende Einblicke in polnische Best-Practice-Projekte, Technologien und Zukunftstrends erleben.



Politische Fürsprache, Dialog und Branchenvertretung

Die BIM World MUNICH ist die zentrale Plattform für den Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Verbänden. Sie dient der Erörterung politischer Fragestellungen, dem fachlichen Austausch zu regulatorischen Rahmenbedingungen und der Entwicklung förderlicher politischer Maßnahmen für Digitalisierung und nachhaltiges Bauen sowohl auf regionaler, nationaler wie internationaler Ebene. Damit leistet die BIM World MUNICH einen wesentlichen Beitrag hin zu einer nachhaltigeren und umweltbewussteren Bauindustrie.



Christian Stammel, Geschäftsführer der RM Rudolf Müller Events GmbH und Gründer der BIM World MUNICH: „Mit der 10. BIM World MUNICH feiern wir 2026 nicht nur ein besonderes Jubiläum, sondern auch zehn Jahre Innovationskraft und digitale Transformation in der Bau-, Immobilien- und Facility-Management-Branche. Die Herausforderungen rund um Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Digitale Zwillinge, Nachhaltigkeit und resiliente Infrastrukturen erfordern mehr denn je den interdisziplinären Austausch. Die BIM World MUNICH bringt genau die Akteure zusammen, die die Zukunft der gebauten Umwelt aktiv gestalten – von der Planung über die Realisierung bis hin zum intelligenten Betrieb.“



Über die BIM World MUNICH

Seit 2016 ist die BIM World MUNICH die internationale Plattform für alle Akteure der Digitalisierung in der Bau-, Immobilien und Facility-Management-Branche. Die jährliche Veranstaltung in München besteht aus einem zweitägigen internationalen Kongress auf drei Bühnen und einer Fachmesse mit drei integrierten offenen Foren sowie der BIM Town Innovation Area mit Pitch-Sessions und der Verleihung des Smart Building/Smart Construction Innovation World Cup® Award und dem CAFM World-Bereich. Mit über 8.500 wichtigen Branchenakteuren sowie zahlreichen innovativen Start-ups und über 250 Referierenden bringt die BIM World MUNICH das gesamte BIM-Ökosystem zusammen und ist DER Treffpunkt für alle Branchenakteure. Executive Partner 2026 sind ACCA Software, Autodesk, Bentley, buildingSMART Deutschland, Gstarsoft, Mo|u|Se, Nemetschek Group, NOVA Building IT, Trimble und Würth. Die 10. BIM World MUNICH findet am 24. und 25. November 2026 im ICM – International Congress Center Messe München statt.

(lifePR) (