Wie im richtigen Leben

Mit einem Augenzwinkern blicken die Autor*innen der folgenden Bücher auf das Seniorenleben. Die Bücher eignen sich auch für gesellige Runden, bei Veranstaltungen in Senioreneinrichtungen und zum Verschenken von leichter Lektüre.



In zwei Kurzgeschichten-Bänden plaudert Gabriele Schienmann, wie ihr der Schnabel gewachsen ist - mal frech, mal melancholisch, trotz allem mit einem freundlichen Blick auf ihre Mitmenschen. Mit ihrem unverblümten Erzählstil in „Unter uns“ (ISBN 978-3-95716-384-4) gewinnen Alltagsbegebenheiten eine besondere Qualität. Schienmann erinnert sich mit Ironie an die Erlebnisse einer DDR-Familie kurz nach dem Fall der Mauer oder an die Disco-Besuche ihrer Jugendzeit. Augenzwinkernd schildert sie den Konflikt zwischen der Sehnsucht nach der Idealfigur und der Lust nach Süßem. Mal entdeckt sie die zweifelhafte Lyrik eines Werbeplakates, während sie im Stau steht. Oder sie nimmt die Herausforderung an, einen Maulwurf im Garten zu haben – um nur einige Themen der gut zwei Dutzend Kurzgeschichten und Anekdoten zu nennen. Die ältere Generation wird besonders angesprochen, schwingt doch in etlichen Geschichten eine Nostalgie mit. Doch Schienmann ist eine wache, der Zukunft zugewandte Großmutter, die auch die Sicht ihrer Enkel zu Wort kommen lässt.



In „Pralles Leben“ (ISBN 9783957161239) blickt sie auf Freundschaften und Begegnungen zurück, zitiert die Stilblüten ihrer Enkelkinder, schnoddert zu den Widrigkeiten des Alterns. Emma, ihre Protagonistin, bemerkt augenzwinkernd, sie sei nun im Leistungsabfall der mittleren Jahre angekommen. So erzählt sie zwar ein bisschen von gestern, ist aber aktiver im Hier und Heute. Denn: die Vergangenheit soll sich gefälligst einschränken, wenn sie in Zukunft mitreisen möchte. Ein unterhaltsames Buch, in dem sicher manche Leser eigene Erlebnisse wiederfinden.



In „Kirschblüten-Sushi“ lädt Gerald Gleichmann in 15 burlesken Geschichten in eine scheinbar exotische Welt zwischen Rollator, kulinarische Beinahe-Katastrophe und festlicher Kaffeetafel ein. Komödiantisch skizziert der Erfurter Autor die Charaktere in dieser bunt gemischten Lebensgemeinschaft im Seniorenheim. Gemeinsam mit dem Direktor und dessen treuer Seele im Sekretariat verstehen es die alten Herrschaften, ihren beschaulichen Alltag gehörig durcheinanderzuwirbeln. Gelegenheiten für Missverständnisse und Verwicklungen gibt es genug: Da geht es um den Versuch, das Seniorenleben kulturell zu bereichern, um die Liebe im Alter, die Gesundheit und eine spontane Vergesslichkeit. Selbstbewusste Originale beharren trotzig auf ihren Standpunkt oder verfügen plötzlich über ungeahnte Kniffe. Gerald Gleichmanns Kurzgeschichten um das kleine Seniorenheim und seine eigenwilligen Bewohner sind frei erfunden und glänzen doch mit aberwitzigen Einfällen, die manche Ähnlichkeit mit dem wahren Leben erkennen lassen.



Viele Beobachtungen des Alltags sind der Erfurterin Ursula Dippe in „Schmunzelst du?“ (ISBN: 978-3-95716-273-1) einen Vers wert. Ob Enkel oder Sport, Gartenarbeit oder Geselligkeit, moderne Elektronik oder nostalgische Erinnerung: Ihre Gedichte aus dem Seniorenleben beleuchten das Heute und das Gestern - Lokalkolorit eingeschlossen. So animiert sie ihre Leserinnen und Leser zu einem Lächeln. In einem humorvollen und unterhaltsamen Ton fasst die Autorin das Leben als Seniorin in Reime.



Alle Titel sind auch als E-Book erhältlich.

