Strategien zur Bewältigung der Trauer
Buchtipp: Erfahrungen wenn ein Haustier stirbt
Ein Team um Marion Schmitt und Professor Peter Kunzmann am Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie sammelte nach einem öffentlichen Aufruf die Gedanken und Erinnerungen einschließlich Bildern von Menschen mit entsprechenden Erfahrungen. Bis zum Ende des Erhebungszeitraumes im Januar 2019 gingen so 195 Einsendungen mit Geschichten von 236 verstorbenen Tieren ein. Aufsätze von Forschern verschiedener Fachrichtungen sowie von Fachleuten aus der Tiermedizin und der professionellen Arbeit mit Tieren ordnen die subjektiven Äußerungen ein und geben Ausblicke in die Historie, Medizin und Psychologie. Das Forschungsprojekt BELECAN (Behandlungsziele am Lebensende von Companion Animals) wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Das Buch bietet Tierbesitzern, Tierärzten und andere Menschen, die beruflich mit Tieren und ihren Haltern zu tun haben, wertvolle Sachinformationen und eine emotionale Begleitung zu den unbequemen Themen Trauer und Tod, der schwierigen Entscheidung zum Einschläfern und der Bewältigung des Verlustes. Es zeigt Tierbesitzern zahlreiche Wege auf, mit den Gefühlen von Verlust und Trauer umzugehen. Trauerrituale unterstützen das Bedürfnis, sich würdevoll von dem geliebten Tier zu verabschieden. Sie helfen gleichzeitig beim Umgang mit den Gefühlen von Schmerz und Hilflosigkeit, die die Betroffenen während den Phasen ihrer Trauer erleben.
„Gute Nacht, lieber Pnyxi“ (Print ISBN 978-3-95716-397-4, E-Book ISBN 978-3-95716-418-6) ist ein autofiktionaler Roman, der die letzten Lebenswochen eines siebenjährigen Katers erzählt, der an einem aggressiven Lymphom erkrankt ist. Zwischen Gegenwart und Rückblenden verdichtet Markus Wolschlager die gemeinsame Zeit von Mensch und Tier zu einer Chronik aus Routinen, Tierarztbesuchen, Rückzügen und kurzen Momenten von Vitalität. Der Tagebuchstil erzeugt ein Gefühl von Echtzeit: Jeder Tag zählt, jede Beobachtung wird bedeutsam, und die Zukunft bleibt trotz aller Prognosen offen.
„Menschen erleben den Verlust eines Tieres so tief wie den Verlust eines Menschen. Dieses Buch nimmt diese Trauer ernst und erzählt davon, was daraus folgt“, betont Wolschlager. Ihm ist ein präzises, zärtliches und intellektuell waches Buch gelungen.
Markus Wolschlager, 1979 in Oberösterreich geboren, lebt und arbeitet seit 2010 in Brüssel. Er studierte Kommunikations- und Politikwissenschaft in Wien und Aix-en-Provence, war viele Jahre als Journalist für große österreichische Tages- und Wochenzeitungen tätig und unterrichtete Politische Theorie in Wien. Nach Stationen als Pressesprecher für Europaabgeordnete arbeitet er heute im Europäischen Parlament zu den Themen Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit. Mit „Gute Nacht, lieber Pnyxi“ legt er seinen ersten Roman vor.
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