Neuerscheinung "Unter uns": Das Besondere im Alltäglichen

Gabriele Schienmann plaudert, wie ihr die „Berliner Schnauze“ gewachsen ist – mal frech, mal melancholisch. In ihrem neuen Buch „Unter uns“ (ISBN 978-3-95716-384-4), das Anfang März 2024 im Verlag Kern erscheint, erzählt sie Geschichten aus dem Leben. Sie blickt auf Freundschaften und Begegnungen zurück oder schnoddert zu den Widrigkeiten des Alterns.



Gabriele Schienmann erzählt frech, direkt, fröhlich, aber auch berührend über Lebenserfahrungen. Mit ihrem unverblümten Erzählstil gewinnen Alltagsbegebenheiten eine besondere Qualität. Schienmann erinnert sich mit Ironie an die Erlebnisse einer DDR-Familie kurz nach dem Fall der Mauer oder an die Disco-Besuche ihrer Jugendzeit. Augenzwinkernd schildert sie den Konflikt zwischen der Sehnsucht nach der Idealfigur und der Lust nach Süßem. Mal entdeckt sie die zweifelhafte Lyrik eines Werbeplakates, während sie im Stau steht. Oder sie nimmt die Herausforderung an, einen Maulwurf im Garten zu haben – um nur einige Themen der gut zwei Dutzend Kurzgeschichten und Anekdoten zu nennen.



Auch die ältere Generation wird besonders angesprochen, schwingt doch in etlichen Geschichten eine Nostalgie mit. Doch Schienmann ist eine wache, der Zukunft zugewandte Großmutter, die auch die Sicht ihrer Enkel zu Wort kommen lässt.



Gabriele Schienmann ist diplomierte Juristin und lebt vor den Toren Berlins. Jetzt, im Ruhestand, sind insbesondere ihre drei Enkelkinder Ansporn und Inspiration für das Schreiben kreativer Geschichten. In den vergangenen Jahren veröffentlichte sie im Verlag Kern bereits das Anekdoten-Buch „Pralles Leben“ (ISBN 978-3-95716-123-9) sowie drei Kinderbücher: „Omi, erzähl doch mal…“ (ISBN 978-3-95716-171-0), „Die Geschichte von der kleinen Nixe Klodwig“ (ISBN 978-3-95716-329-5) und „Geheimnisvoller Hunde-Schwatz“ (ISBN 978-3-95716-351-6)

