Nervenkitzel für Krimi-Fans

Das Böse lauert überall: Krimis kommen mit vielen unterschiedlichen Themen und Hintergründen. Diese Krimis aus dem Verlag Kern sorgen für Spannung und Nervenkitzel.



Die Grenzen zwischen „normal“ und „psychisch krank“ sind fließend. Menschen gehen verschieden mit Angst, Gier, Eifersucht und Wut um. Psychische Erkrankungen sind so individuell wie die Menschen, die sie erleiden. Extreme Reaktionen sind nicht immer ein Fall für die Einweisung in eine Klinik und sanfte Zurückhaltung nicht immer harmlos. In diesem Spannungsfeld von geschlossener Psychiatrie und scheinbar normalem Leben entwickelt S. Maria Eckert den Krimi „Traumtöten“ (ISBN 978-3-95716-316-5). Mit genauer Beobachtung arbeitet sie die Charaktere der handelnden Personen heraus. Marina, die Hauptfigur, die als selbstmordgefährdet gilt, ist wild entschlossen, den Mörder ihres Freundes zu finden. Doch sie ist eingesperrt und umgeben von den Mitpatienten, die sich aufgrund ihrer psychischen Störungen seltsam und unberechenbar verhalten. Welche Rolle spielt Marinas beste Freundin Liliana? Mysteriöse Ereignisse und anonyme Briefe versetzen auch sie in Panik. Und bald gerät auch ihr Leben in Gefahr…



Die Autorin S. Maria Eckert lebt in Nordbayern und arbeitete seit 2014 hauptberuflich im therapeutischen Bereich. Ihre Freizeit nutzt sie am liebsten für das Schreiben und für Reisen mit ihrem Mann.



Zwei Psychothriller aus der Feder der oberbayrischen Autorin Christine Richter sind eine spannende Lektüre für Fans abgründig-böser Geschichten. Im Psycho-Thriller „ER – im Schatten der Vogelscheuche“ (ISBN 978-3-95716-322-6) tauchen in einer ländlichen Gegend gespenstische Vogelscheuchen auf – und dann geschieht ein Mord. Der Mörder setzt seine Opfer einer massiven psychischen Folter aus, bevor sie auf grausame Art und Weise sterben. Den arglosen Opfern möchte man zurufen: „Wenn plötzlich eine Vogelscheuche in deinem Garten steht, renn um dein Leben, so schnell du kannst!“



Der Kontrahent des Serienkillers ist der Kommissar Joe Malek. Er ist dem Alkohol nicht abgeneigt, lässt sich von der Autorität seiner Vorgesetzten wenig beeindrucken und kostet seinem Kollegen zuweilen den letzten Nerv. Allerdings schält sich auch Maleks sensible Seite heraus. Malek, der die Todesfälle aufklären muss, steht vor der Herausforderung seines Lebens. Noch hat er keine Ahnung, was auch ihn erwartet.



Bereits zuvor erschienen ist Christine Richters erster Krimi „Eingemachtes“. Hier lässt schon der Untertitel „Der Uterussammler“ (ISBN 978-3-95716-260-1) die psychischen Abgründe eines Frauenmörders erahnen. Angst, Blut und Tränen begleiten eine hinterhältige und brutale Mordserie. Der Mörder lauert Frauen auf, die verstümmelten Leichen legt er genau dort wieder ab, wo er sie zuvor bestialisch und gnadenlos ermordete. Der Kontrahent des Serienkillers ist der ungehobelte und psychisch angeschlagene Kommissar Joe Malek. In den Dialogen geht es zuweilen ruppig zu. Allerdings schälen sich hier auch hintergründig die Beziehungen der handelnden Personen untereinander heraus. Angesichts der monströsen Taten wirkt Kommissar Malek zunächst verloren. Doch er meint, das nächste Opfer zu kennen…



Ein Krimi kann auch mit Phantasie und Witz erzählt werden – so wie „Hinter der Maske“ (ISBN 978-3-95716-264-9) von Michael Harscheidt. Mit Erzähltalent verfasst er eine skurril-turbulente Kriminalgeschichte, die im Völkerkundemuseum seiner Heimatstadt Wuppertal spielt. In diesem geschehen unheimliche Dinge, nachdem eine asiatische Geister-Maske gestohlen wurde. Der Mystik-Krimi aus dem Bergischen kommt ohne Leichen aus, entwickelt dafür jede Menge geheimnisvolle Zusammenhänge, denen der Reporter Fabian Jasper auf der Spur ist.



Das gesamte Verlagsprogramm ist unter verlag-kern.de nachzulesen. Alle Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich. Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.

(lifePR) (