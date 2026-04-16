Mehr als Kühe und Kirmes - Thüringer Landleben im Wandel der Zeiten

Von den rund 2,1 Millionen Einwohnern des Freistaates Thüringen lebt der größte Teil im ländlichen Raum. Dies nahm der Autor Walter Kehr zum Anlass, sich intensiv mit dem Thüringer Landleben zu befassen. Entstanden ist das Buch „Mehr als Kühe und Kirmes“ (ISBN 978-3-95716-388-2).



Walter Kehr beschreibt auf 232 Seiten, wie sich das Leben in den Dörfern veränderte: die Landwirtschaft als wichtigstem Wirtschaftszweig, regionale Naturräume, das Zusammenleben der Menschen, soziale Einrichtungen und kulturelles Leben. Einen breiten Raum nimmt die Dorfentwicklung im Wandel der Zeiten ein. Kulturelle und architektonische Besonderheiten in ausgewählten Orten werden dargestellt. Das Buch enthält 56 Fotos, welche das Landleben in Thüringens Dörfern widerspiegeln.



Im Kapitel 1 wird deutlich gemacht, was für das Landleben kennzeichnend ist und welchen Stellenwert das Landleben in der Gesellschaft hierzulande hat. Dabei wird ersichtlich, dass vor allem im Freistaat Thüringen – der zu großen Teilen ländlich geprägt ist – das Landleben von besonderer Bedeutung ist. Das war in den vergangenen Jahrhunderten so und das ist auch heute noch zutreffend.



Das Kapitel 2 macht deutlich, dass das Leben auf dem Land in den vorhandenen Naturräumen des Freistaates stattfindet. Deshalb werden in diesem Kapitel die acht Thüringer Naturlandschaften vorgestellt – vom Nationalpark über die Biosphärenreservate bis zu den Naturparks.



Dass die Landwirtschaft seit Jahrhunderten der wichtigste Wirtschaftszweig für die Menschen in Thüringens Dörfern war, kommt im dritten Kapitel zum Ausdruck. Es werden Fakten genannt, wovon die Landwirtschaft in den verschiedenen zeitlichen Epochen gekennzeichnet war.



25 ausgewählte Gemeinden und Ortschaften stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Der Autor stellt die Entwicklung der Orte im Wandel der Zeiten dar und zeigt das Besondere einer jeden Ortschaft auf.



Einen breiten Raum nimmt im Buch das Kapitel 5 ein. Hier wird zu ausgewählten Stichworten über das Landleben von A wie Altenpflege bis Z wie Zuckertüte berichtet. Die Fakten werden mit Beispielen aus verschiedenen Gemeinden und Ortschaften belegt.



Im Kapitel 6 informiert der Autor über Ereignisse, die es so nicht überall gab oder gibt. Die genannten Orte haben in den meisten Fällen das Alleinstellungsmerkmal zu diesen aufgeführten Besonderheiten.



Zum Autor: Walter Kehr, Jahrgang 1948, lebt in Erfurt. Er erklärt: „Mehr als Kühe und Kirmes“ ist mein sechstes Buch, nachdem ich im ‚zarten Alter‘ von 60 Jahren mein erstes Buch veröffentlichte: ‚Sport in Erfurt – von Stadtklasse bis Olympiasieg‘. Dieses und ‚Erfurter Landleben – Geschichten von gestern und heute‘ schrieb ich neben meiner beruflichen Tätigkeit als Sozialpädagoge und Ausbilder sozusagen als Hobby und Freizeitgestaltung. Seit 2014 bin ich Rentner und widme viel Zeit dem Schreiben von Büchern.“



Mit „Umwege -Erinnerungen eines Stehaufmännchens“ entstand eine biografische Erzählung aus 30 Jahren DDR und 30 Jahren vereintem Deutschland. In „Lebensbilder – Geschichten, die das Leben schreibt“ brachte Kehr Erinnerungen von Mitmenschen zu Papier. In „Blühendes Thüringen“ widmete er sich den Parks und Gärten im Freistaat.



Das Buch kann im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.

(lifePR) (