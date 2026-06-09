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Fußball – aus anderer Perspektive

Wie blinde Fans ein Fußballspiel erleben

(lifePR) (Ilmenau, )
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht bevor. Für jeden Fußball-Fan ist es das Höchste, die Spiele live im Stadion zu erleben, inmitten der tosenden Stimmung und mit direktem Blick auf das Spielfeld. Und was ist mit blinden Menschen – gibt es unter ihnen keine Fußball-Fans, die im Stadion dabei sein wollen? Doch!

Regina Hillmann beschreibt in ihrem Buch „Fußball einmal anders gesehen“ (ISBN 978-3-94422-477-0) wie blinde Fußballfans das Spiel im Stadion erleben. Obwohl bereits 2013 erschienen ist das Buch zeitlos aktuell und bietet einen authentisch verfassten Rückblick in die deutsche Fußball-Historie.

Fußball kann man hören. Und genau das ist es, was Regina Hillmann und Nina Schweppe dazu veranlasste, den Verein Sehhunde e.V. ins Leben zu rufen. Mit ihrem Verein sorgten sie dafür, dass in zahlreichen Stadien ein Reportage-Service für blinde und sehbehinderte Fans angeboten wird.

Radioreporter wie Herbert Zimmermann mit seinem berühmten Tooooor! Tooooor! Tooooor! Tooooor! bewiesen schon 1954, dass man Fußball auch mit den Ohren genießen kann. Regina Hillmann beschreibt in diesem Buch, wie blinde Fußballfans das Spiel im Stadion erleben. Mit der Gründung ihres Vereins sorgte sie dafür, dass in zahlreichen Stadien ein Reportage-Service für blinde und sehbehinderte Fans angeboten wird. Hier ist ihre bewundernswerte Geschichte.

Die Autorin wurde 1970 in Syke, einer Kleinstadt nahe Bremen geboren. Um eine weiterführende Schule besuchen zu können, zog die hochgradig Sehbehinderte 1985 nach Hamburg, wo sie heute noch lebt und als Sachbearbeiterin bei einem internationalen Konzern tätig ist.

Gemeinsam mit einer blinden Freundin gründete Regina Hillmann den „Fanclub Sehhunde“, einen Fußballfanclub für Blinde und Sehbehinderte. Als Vorsitzende dieses Vereins setzt sie sich unter anderem für die Einrichtung von Plätzen mit einer Spezialreportage für Blinde in Fußballstadien ein. Für dieses Engagement erhielt sie 2006 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Bundespräsident a.D. Horst Köhler verfasste das Vorwort, der bekannte frühere Fußballtrainer Christoph Daum das Nachwort zu dem Buch.

Die Print-Ausgabe ist direkt beim Verlag erhältlich und kann über den Buchhandel bestellt werden. Als E-Book (ISBN 978-3-95716-030-0) gibt es „Fußball einmal anders gesehen“ über die einschlägigen Plattformen.

Verlag Kern GmbH

Unser Verlagsprogramm umfasst viele Genres: Romane, Erzählungen, Krimis, Biografien, Ratgeber, Sachbücher, Reiseliteratur, Lyrik und Geschenkbücher.
Einen besonderen Schwerpunkt bilden „Wahre Geschichten aus Leidenschaft geschrieben”. Hier schildern Menschen authentisch ihre Erfahrungen mit dem Geschäft der Ausbeutung der Gefühle europäischer Frauen und Männer in einigen islamischen Ländern (Bezness). Außerdem finden sich hier ungeschönte, persönliche Berichte über soziale Konflikte, Gewalterfahrung und sexuellen Missbrauch.
Alle Titel gibt es auch als E-Books, zum Beispiel über reinlesen.de.
Der Verlag Kern wurde 2006 von Evelyne Kern in Bayreuth gegründet. Seit Anfang 2015 arbeitet er unter der Leitung von Ines Rein-Brandenburg in Ilmenau. Er bietet vor allem neuen, unbekannten Autoren die Möglichkeit, ihr Manuskript professionell gestaltet auf den Markt zu bringen.

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