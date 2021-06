Der Hallo-Sommer-Buchtipp: Romantik und unerwartete Schicksalswendungen

Viele Frauen lieben Beziehungsgeschichten, menschliche Schicksale, leidenschaftlich und romantisch verwoben, gewürzt mit Abgründen und Bosheiten, die es für ein Happyend zu überwinden gilt. Diese Mischung beherzigt Bianca Birkorth: Mit ihren unterhaltsamen und spannenden Romanen folgt Birkorth im Stil großen Vorbildern wie Rosamunde Pilcher oder Inga Lindström, doch ihre Geschichten sind bodenständig und an Orten in Deutschlands verankert.



„Wenn Wunder wahr werden“ (ISBN: 978-3-95716-330-1, Verlag Kern) entführt die Leserinnen und Leser unter anderem nach Helgoland und ans Mittelmeer. Sandy und Mandy, zwei junge Mädchen, lernen sich im Internat in Bremen kennen. Sie verstehen sich blendend, doch nach dem Abitur scheinen sich ihre Wege zu trennen. Umso mehr begeistert sie, dass sie sich zufällig wieder treffen, als sie beide ein Biologiestudium beginnen. Ein Unglück enthüllt ein großes Familiengeheimnis. Auf der Suche nach ihrer Familiengeschichte führt sie eine Serie von dramatischen Wendungen nach Kroatien und Mallorca. Wem können sie vertrauen? Es beginnt ein Kampf mit Eifersucht, Betrug und Misstrauen und schließlich finden sie beide ihre große Liebe.



Eine märchenhafte Erbschaft und mysteriöse Beobachtungen, die das Vertrauen der aufrichtigen Erzählerin erschüttern: Aus diesen Zutaten hat Bianca Birkorth ihren Roman „Das Glück hat viele Facetten“ gemixt (ISBN 978-3-95716-274-8). Die Handlung entwickelt sich rund um turbulente Verwechslungen und Verwirrungen und vielen glücklichen Facetten hin zum Happy-End.



Elli und Heiko sind nicht reich, aber ein glückliches Paar. Als Heiko die Gelegenheit geboten wird, sich beruflich weiter zu entwickeln, steht ein Umzug nach Hamburg an. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt erbt Elli von einer entfernten, fast vergessenen Verwandtschaft eine noble alte Villa im Hamburg, mit Butler und Haushälterin. Wahnsinn, sie können ihr Glück kaum fassen – es ist wie in einem Märchen! Alles wäre wunderbar, wenn Heiko nicht allem Anschein nach ein Doppelleben führen würde und offenbar in zwielichtigen Kreisen unterwegs ist…



