Buchtipp: Reisebegleiter

Eine Reiseerzählung macht Lust auf kommende Erlebnisse oder lässt die Fantasie an entfernte Orte schweifen. Diese Bücher aus dem Verlag Kern wecken die Reise-Sehnsucht.



Wer eine Kreuzfahrt plant oder Erinnerungen an eine bereits erlebte Kreuzfahrt auffrischen möchte, findet in „In Neptuns Schlepptau - Vom Mittelmeer zum Nordkap“ (ISBN: 978-3-95716-262-5) von Heidelind Clauder eine erfrischende Lektüre. In schildert sie mit unnachahmlichem Witz und Charme ihre Beobachtungen, Begegnungen und Erlebnisse auf der Reise per Schiff.



Ihre Erzählung handelt von einer abenteuerlichen Seefahrt zu wunderschönen Orten, die sie nicht nur durch ihre anschaulichen Beschreibungen verbildlicht, sondern auch mit eigenen Fotografien illustriert. Ihren Erfahrungsbericht schreibt sie stilistisch in Form eines Tagebuchs und integriert historisch detailliertes Wissen. Dazu erzählt sie etliche Märchen und Sagen der jeweils bereisten Länder nach, die sowohl kulturelle Eigenheiten wie auch Gemeinsamkeiten der europäischen Länder betonen. So liest sich das Buch wie ein Roman.



Die Erzählerin beeindrucken die Sehenswürdigkeiten aus der Antike bis zur heutigen Zeit ebenso wie die Schönheit der Landschaften, wie beispielsweise die schottischen Highlands, die Fischerdörfer am Nordkap oder die Fjordlandschaften in Norwegen. Im Mittelpunkt stehen jedoch Begegnungen mit Menschen – aufmerksam und zuweilen kritisch kommentierte Erlebnisse mit den Einheimischen der bereisten Länder ebenso wie mit den Mitreisenden.

Neptun, der Meeresgott, begleitet die Reise als fiktives „Alter Ego“, Kommentator, Kritiker, am Ende sogar als Freund – ein Gott, der die Menschen liebt.



Die reisefreudige Autorin JuScha erzählt leicht und mit einem freundlich-humorvollen Blick auf die Kuriositäten und Fallstricke des Lebens in „Eiskalt erwischt in Schweden“ (ISBN 978-3-95716-343-1). Auf ihren Reisen durch Skandinavien hat JuScha deutsche Auswanderer kennengelernt, die ihren Traum von einer Husky-Farm in Lappland trotz aller Widrigkeiten verwirklicht haben. Erzählend lässt sie die Leserinnen und Leser an deren Leben in der skandinavischen Wildnis nördlich des Polarkreises teilhaben. Es ist ein Land der Weite, der Ruhe, wo man mehr Rentieren als Menschen begegnen kann.



JuScha beschreibt anhand von Facetten des Alltags, was es bedeutet, einerseits abgeschieden zu leben, andererseits im Tourismus den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie schildert Episoden der Eingewöhnung und der touristischen Ansprüche in Sommer und im Winter. Man lernt Details der Zucht von Huskys kennen und die Anforderungen von Schlittenhunderennen. Das Buch bietet interessanten und kurzweiligen Lesestoff für alle, die Schweden und Skandinavien als Reiseland lieben und für Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, dort zu leben und zu arbeiten. Ebenfalls von JuScha sind Kurzgeschichten von der Küste erschienen: „Windgeflüster – Strandgeschichten und mehr…“ (ISBN 978-3-95716-2687)



Ins ferne Neuseeland entführt „Der Haka-Tänzer“ (ISBN 978-3-95716-380-6) von Petra Augstein. In ihrem Roman vereint Petra Augstein eine Liebesgeschichte mit einer geheimnisvollen Botschaft und die Hommage an das schöne Land „am anderen Ende der Welt“, das für viele Menschen aus Europa ein Sehnsuchtsort ist.



Miriam, eine junge Frau in einer unglücklichen Beziehung, hat einen häufig wiederkehrenden, beängstigenden Traum: Ein tätowierter Mann zeigt ihr einen hakenförmigen Jadeanhänger und flüstert Worte in einer ihr unbekannten Sprache. Nachdem sie herausfindet, dass der Traum etwas mit Neuseeland zu tun haben muss, entschließt sie sich, das Land zu bereisen, um der geheimnisvollen Botschaft auf die Spur zu kommen. Sie erfährt, dass Hinemoa, eine weise Maori-Frau, das Symbol für sie deuten kann, und macht sich auf die Suche nach dieser Frau. Unterwegs begegnet sie dem Neuseeländer Marc, der aus anderen Beweggründen ebenfalls nach Hinemoa sucht.



Die beiden geraten in ein Reiseabenteuer durch den Urewera Nationalpark, über die Cook Strait zur Westküste der Südinsel, von dort in die Weinlandschaft der Ostküste und zurück in die Gegend von Rotorua. Als sie endlich Hinemoa treffen, entfaltet sich ein Geheimnis aus einem früheren Leben. Der tätowierte Haka-Tänzer aus dem Traum führte Miriam durch das Hei-Matau-Symbol zur inneren Befreiung.



Wie alle Bücher des Verlags sind diese Romane auch als E-Books erhältlich, zum Beispiel bei den bekannten Plattformen, die bei reinlesen.de gelistet sind. Gedruckt können die Bücher im Online-Shop verlag-kern.de direkt ab Verlag oder im örtlichen und Online-Buchhandel bestellt werden.

(lifePR) (