Buchtipp: Kurzgeschichten für den Sommer

Ob am Strand oder in der U-Bahn: Kurzgeschichten bieten Fantasie, Spannung, Humor und Leidenschaft in kompakter Form.



Für Liebhaber von Meer und Strand: In „Windgeflüster“ (ISBN 978-3-95716-268-7) verfasste die Autorin JuScha farbenfroh und geistreich formulierte Kurzgeschichten und Elfchen, in denen Strand, Wind und Wellen die Kulisse abgeben. Alle 30 Geschichten haben etwas mit der Küste zu tun, mit der Ost- und Nordsee, der Insel Rügen, JuSchas Heimat und Inspirationsort: Der Saisonbeginn mit Strandkorb. Eine modernisierte Fassung der Sage um die Rügener Prinzessin Svanvithe. Der Fund eines wertvolles Stückes Strandgut. Saisonarbeit in Schweden. Möwen und Käfer kommen phantasievoll zu Wort, aber auch die spezielle SMS-Sprache der Jugend, das Herzklopfen bei der ersten Verabredung, ein Schreck beim Pilze-suchen.



Für Fans des Hintergründigen: „Das Efeuhaus“ (ISBN 9783957163875) enthält 16 Kurzgeschichten und ebenso viele Gedichte von Walter-Uwe Weitbrecht, in denen der Autor einen Blick auf Menschen, Tiere und Gegenstände wirft und diese ein unerwartetes Eigenleben entwickeln lässt. Er betrachtet sie nämlich aus ungewöhnlichen Perspektiven. Ob Mittelalter oder Zukunft, hinter allen Geschichten steckt eine genaue Beobachtung. Weitbrecht gibt Alltagsbegegnungen und -begebenheiten kuriose und skurrile Wendungen. Etwa ein efeuüberwuchertes Haus oder die alte Schreibmaschine auf dem eigenen Dachboden, Computer-Nerds oder Zeitgenossen mit speziellen Vorlieben inspirieren ihn zu fantastischen Geschichten, in denen sich vielfach auch aktuelle gesellschaftliche Themen wie die Corona-Pandemie, die Klimakrise und das Artensterben spiegeln.



Für Fröhliche: Gerald Gleichmann verwandelt seine Fähigkeit der genauen Beobachtung in eine unterhaltsame Lektüre. Um Verwicklungen zwischen Mann und Frau geht es in „Blumen für Angelika“ (ISBN 978-3-95716-392-9). So schildert der Erzähler eine wahre Odyssee auf der Jagd nach einem Strauß Blumen, nachdem er den Geburtstag der Freundin vergessen hat. Auch in den weiteren 19 Geschichten geht es recht turbulent zu. So manche hinterlistige Tücke des Alltags treibt die Beteiligten zur Verzweiflung. Eifersüchteleien und alle möglichen kleinen Missverständnisse lassen das Zusammenleben von Mann und Frau so oft kompliziert erscheinen. In ähnlichem Stil lädt Gerald Gleichmann in „Kirschblüten-Sushi“ (ISBN 978-3-95716-354-7) in die Welt eines fiktiven Seniorenheims ein. 15 burlesken Kurzgeschichten laden in eine scheinbar exotische Welt zwischen Rollator, kulinarische Beinahe-Katastrophe und festlicher Kaffeetafel ein. Gleichmanns Geschichten glänzen doch mit aberwitzigen Einfällen, die manche Ähnlichkeit mit dem wahren Leben erkennen lassen.



Alle Bücher des Verlags sind auch als E-Books erhältlich. Bekannte Plattformen sind beispielweise bei reinlesen.de gelistet. Gedruckt können die Bücher im Online-Shop verlag-kern.de direkt ab Verlag oder im örtlichen und Online-Buchhandel bestellt werden.

(lifePR) (