Buchtipp: Fürs Osternest und alle Gelegenheiten

Gabriele Schienmann erzählt mit der wunderbaren zeichnerischen Unterstützung einer brandenburgischen Schule aus dem Leben von drei Familienhunden. „Geheimnisvoller Hunde-Schwatz“ (ISBN: 978-3-95716-351-6) ist ein (Vor-) Lesespaß für Kinder ab 5 Jahre.



Da ist Teddy, der treue Schnauzermix, der längst im Hundehimmel wohnt, aber trotzdem in regem Gedankenaustausch mit seinen „Nachfolgerinnen“ steht. Geht nicht? – Gibt’s hier nicht! Da ist die hübsche, ruhige Mara, die sich vom ängstlichen rumänischen Straßenhund zur selbstbewussten Hündin entwickelte; und da gibt es die französische Bulldogge Lucy, eine kleine „Wuchtbrumme“ mit unwiderstehlichem Hundeblick, die ihre Umgebung ordentlich aufmischt. Die drei Hunde schwatzen vergnügt – vom turbulenten Alltag mit ihren Zweibeinern, den Vorlieben im Fressnapf und der gemeinsamen Abneigung gegen Nachbars Katze, von Abenteuern auf Urlaubsreisen, aber auch von ganz alltäglichen Gassi-Runden.



Wie funktioniert es, Außenseiter zu integrieren, Vertrauen zu fassen und sich mit „schrägen Typen“ auseinanderzusetzen? Wie es ist in einer Gruppe, der Schulklasse oder gar in der Familie abgelehnt zu werden, greift Barbara Gabriel in ihrer dreibändigen Kinderbuchserie „Die Abenteuer von Angi und Diabo“ auf.



Im ersten Band „Flucht“ (ISBN 9783957162557) erfahren wir, warum Angi und Diabo gemeinsam unterwegs sind. Angi - ein verträumtes Engels-Mädchen – ist im Haus der Engel immer die Letzte, unbeliebt und wird ständig getadelt. Diabo ist ein schüchterner und freundlicher Teufels-Junge. Im Palast der Teufel will er keine Bosheiten lernen und kommt in große Schwierigkeiten. Sie fliehen, doch auf der Suche nach einer neuen Heimat bei den Menschen und in verschiedenen Märchenländern sind sie nirgendwo willkommen. Angi und Diabo müssen sich verschiedenen Prüfungen unterziehen, aber bei Mutter Eule finden sie gemeinsam eine Heimat und erleben einen Sommer voller Abenteuer im zweiten Band „Trolle und andere Freunde“ (ISBN 9783957162557). Im dritten Band „Geheimnissen auf der Spur“ (ISBN: 9783957162571) wird es Winter im Märchenland. Angi und Diabo erleben neue Abenteuer mit den Tieren des Waldes und den Märchenfiguren, bei denen sie – im Laufe der ersten beiden Bände – ein neues Zuhause gefunden haben. Illustriert sind die Bücher mit außergewöhnlichen Fotomontagen des Grafikers Josef Rothaug. Kinder zwischen 5 und 9 Jahren können lesen und mitfiebern, wie Ablehnung und Voreingenommenheit verschwinden, wenn fremde Charaktere aufeinander zugehen, sich kennen lernen und gegenseitig unterstützen.



Man muss nicht hübsch und smart sein, um in der Welt das Richtige zu tun: Mit einem fantasievollen Elfen-Märchen „Es war einmal in Irland…“ (ISBN 978-3-95716-212-0) wendet sich die Autorin Christine Richter an Junge und jung Gebliebene. Im fernen Irland, der Heimat von Elfen, Kobolden und Trollen, lebt Kiki – eine etwas andere Elfe. Denn sie ist nicht hübsch und sanft, sondern klein, kurzsichtig und extrem tollpatschig. Aber sie hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Kein Wunder, dass sie von einem Abenteuer ins nächste stolpert. Kiki legt sich mit gefährlichen Trollen und anderen Bösewichten an, rettet Tiere des Waldes und macht schließlich einen armen Waisenjungen glücklich.



Alles ist möglich in der geheimnisvollen, düsteren und magischen Welt der Elfen und Trolle in Irland und bei der Elfen-Verwandtschaft in Island.



