Buchtipp: Die Würze der Kürze

Walter-Uwe Weitbrecht aus Gummersbach ist ein Meister des Hintersinnigen, der leisen Töne. Seine Kurzgeschichten bieten Fantasie, Spannung, Humor und Leidenschaft in kompakter Form.



Für Fans des Hintergründigen hat Walter-Uwe Weitbrecht eine passende Lektüre: „Das Efeuhaus“ (ISBN: 9783957163875) enthält 16 Kurzgeschichten und ebenso viele Gedichten, in denen Weitbrecht einen Blick auf Menschen, Tiere und Gegenstände wirft und diese ein unerwartetes Eigenleben entwickeln lässt. Der Autor betrachtet sie nämlich aus ungewöhnlichen Perspektiven. Ob Mittelalter oder Zukunft, hinter allen Geschichten steckt eine genaue Beobachtung von Menschen und Ereignissen. Weitbrecht gibt Alltagsbegegnungen und -begebenheiten kuriose und skurrile Wendungen. Etwa ein efeuüberwuchertes Haus oder die alte Schreibmaschine auf dem eigenen Dachboden, Computer-Nerds oder Zeitgenossen mit speziellen Vorlieben inspirieren ihn zu fantastischen Geschichten, in denen sich vielfach auch aktuelle gesellschaftliche Themen wie die Corona-Pandemie, die Klimakrise und das Artensterben spiegeln.



In „Der Taschenmesserfall“ (ISBN 978-3-95716-263-2) versammelt Weitbrecht 10 kriminalistische Kurzgeschichten aus seiner Heimat Gummersbach und dem Bergischen Land. Er erzählt von unerklärlichen Todesfällen, verzwickten Verbrechen und braven Zeitgenossen, die mit krimineller Energie ein Doppelleben führen. Da ist beispielweise Arne Feddersen: Dem zuverlässigen Arbeiter mit zwanghafter Ordnungsliebe ist kaum zuzutrauen, dass er je in eine Verbrechen verwickelt sein könnte. Drei eigenartige Begegnungen mit Herrn Müller enden fast tödlich. Im Polizeirevier ermitteln Kommissarin Waltraud Rausch und Hinrich Schulte zu einem mysteriösen Sturz von der Staumauer der Brucher Talsperre, in einer Serie von Handtaschen-Diebstählen in Gummersbachs Einkaufsmeile und zu einer verkohlten Leiche im Wald des Lambachtales. Doch nicht immer gibt es eine Leiche – manches Verbrechen ist so geschickt eingefädelt, dass es gänzlich unbemerkt bleibt….



In „Der tanzende Elch“ (ISBN 978-3-95716-219-9) belebt Walter-Uwe Weitbrecht die Kultur der Fabel mit neuen, witzigen Ideen. Da gerät ein Frosch mit einer Beschwerde in die Klauen der Bürokratie. Der Elch erwacht nach der Mittsommer- Feier mit einem dicken Brummschädel. Oder der starke Büffel wird kleinlaut, wenn der Elefant vor ihm steht. 38 moderne Fabeln und weitere 12 märchenhafte Geschichten laden zum Schmunzeln und zum Staunen ein. Es ist ein im Wortsinne fabelhaftes Buch für die ganze Familie - fröhliche Unterhaltung mit Tiefgang.



Die Gattung der Fabel, abgeleitet vom lateinischen „fabula“ für Sage, Erzählung, Geschichte, wurde von der Antike bis in die Neuzeit gepflegt und weiterentwickelt. Darin erhalten meist Tiere, gelegentlich auch Pflanzen oder Fabelwesen, menschliche Eigenschaften. Die Schlusspointe vermittelt eine allgemeingültige Moral und will die Hörer und Leser zu Klugheit und Erkenntnis anregen. Dieses klassische Format hat Walter-Uwe Weitbrecht auf moderne Gegebenheiten zugeschnitten. Aber auch zu zeitlosen menschlichen (Un-)Tugenden wie Langmut und Vertrauen, Eitelkeit, Neid oder Größenwahn senden die sprechenden Tiere manch heilsame Erkenntnis.



Der Autor Walter-Uwe Weitbrecht, 1945 in Stuttgart geboren, widmete sich in seinem Berufsleben der Medizin, speziell der Nervenheilkunde. Nach dem Studium in Freiburg führte ihn sein beruflicher Weg über verschiedene neurologische Kliniken in Göppingen, Lübeck, Erlangen nach Gummersbach. Heute lebt Weitbrecht dort im Ruhestand. Er gehört dem Bundesverband Deutscher Schriftstellerärzte an.



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(lifePR) (