Brennende Steine: Wenn schier Unmögliches herausfordert

Gerade ist Ernst Lugers neuer Roman „Brennende Steine“ (ISBN 978-3-95716-395-0) erschienen. Diesen und seine bisher erschienenen Bücher wird der Autor am 5. September bei der Vorarlberger Buchmesse in Dornbirn vorstellen.



Erneut widmet sich Ernst Luger Menschen, die in den Strudel schicksalhafter Ereignisse geraten und deren Charakter, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit auf die Probe gestellt werden.



Ein unvorhersehbares Ereignis zieht die Unternehmergattin Clara in einen Strudel aus Intrigen, Verrat und den dunklen Machenschaften ihrer Konkurrentin. Eigentlich würde sie sich gerne einem leichten, luxuriösen Leben hingeben. Aber plötzlich muss sie Verantwortung übernehmen – und dies nicht unangefochten. Kann sie den falschen Verdacht entkräften und sich aus dem Netz der Lügen befreien? Wird es ihr gelingen, die „brennenden Steine“ zu löschen, ohne sich selbst zu verbrennen?



„Brennende Steine“ ist eine Metapher für Unmögliches, Absurdes oder extrem Unwahrscheinliches. Steine stehen für Kälte, Härte und Ewigkeit - sie widerstehen den äußeren Kräften. Dass sie brennen, ist schier unmöglich. Doch ist es leicht möglich, sich brennende Steine vorzustellen. So wird die Suche nach der Wahrheit zur Tragödie, geleitet von komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen.



Ernst Luger, der Autor aus dem österreichischen Feldkirch, war in einem technischen Beruf tätig. Luger fand in einer Lebenskrise zur Schriftstellerei und stellte dabei fest: Schreiben macht sensibel für intensives Empfinden und ungewohnte Sichtweisen und befreit von sturen Gedankenmustern. Natürlich will er seine Leserschaft unterhalten, aber auch zum Nachdenken bewegen.



Dies wird besonders in den beiden Kurzgeschichtenbänden deutlich, die er unter dem Titel „Narreng’schichten“ (ISBN 978-3-95716-275-5) und „Tagträumereien“ (ISBN 978-3-95716-345-5) ebenfalls im Verlag Kern veröffentlicht hat. In „Narreng’schichten“ gibt Luger bekannten Figuren aus Märchen und der Weltliteratur eine fiktive Bühne. Denn in ihren Geschichten geht es – wie im richtigen Leben - um Reichtum und Armut, Betrug und Aufrichtigkeit, Gewinnen und Verlieren, Zauberei und den schönen Schein. In „Tagträumereien“ erleben Glückspilze und Schlauberger, historische und aktuelle Akteure allerlei Überraschendes.



Die Novelle „Das Leben ist nicht einfach, um schön zu sein“ (ISBN 978-3-95716-347-9) setzt sich damit auseinander, was geschehen kann, wenn in lange gewachsenen Beziehungen alte Gewissheiten erschüttert werden.



Dann wechselte Ernst Luger zu historischen Romanen. „Fetzenimperium“ (ISBN 978-3-95716-381-3) ist eine Familiensage um einen Großindustriellen. Alles dreht sich um Reichtum, Disziplin, Herrschaft, Erbschaftsstreit und dem harten Weg, die Fesseln einer herzlosen Vergangenheit zu lösen. Der Roman „Gigagampfa“ (ISBN 978-3-95716-391-2) spielt auf dem Hintergrund des zweiten Weltkriegs. Die Angst vor dem Dienst an der Kriegsfront, wie auch vor Deportation in eines der KZs, treiben den Bäckermeister Friedrich zu Desertation und Migration. Und schließlich erschien erst im Dezember 2025 sein jüngster historischer Roman „Der Fluch des Anerben“ (ISBN 978-3-95716-395-0), in dem es um ein Landgut, ein Erbe, und ein skandalöses Geheimnis geht.



Das gesamte Verlagsprogramm ist unter verlag-kern.de nachzulesen. Alle Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich. Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.

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