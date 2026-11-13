Angst, Ekel, Abhängigkeit
Buchtipps zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November
Vielfach beginnt die Gewalterfahrung bereits mit sexuellem Missbrauch im Kindesalter. Betroffene Frauen kämpfen ihr ganzes Leben mit den Folgen, konfrontieren sich therapeutischer Behandlung mit den zerstörerischen Erinnerungen. Die Spätfolgen sexueller Übergriffe und Gewalt in der Kindheit sind vielfältig: Depressionen, Ängste, Essstörungen, Schlafstörungen, Berührungsangst, Störungen der Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen. So schwer es ihnen auch fällt, über erlittene Gewalt zu sprechen: einige Frauen haben den Mut, ein Buch darüber zu schreiben. Mutige Frauen, die offen darüber berichten, leisten einen wertvollen Beitrag zur Aufklärung und Verhinderung solcher Taten. Der Verlag Kern hat einige Lebensberichte mit diesem Schwerpunkt veröffentlicht.
Als Kind erduldete sie jahrelang die sexuellen Übergriffe des Großvaters. Unter dem Pseudonym Mira Far schreibt sie in „Mit Hoffnung meinen Garten pflanzen" (ISBN 978-3-95716-221-2) über den Missbrauch und ihren langen, steinigen Weg der Bewältigung – ein Buch, das sensibilisieren und auch anderen Frauen mit traumatischen Erfahrungen Mut machen kann.
Mira Far schreibt über die körperlichen und seelischen Verletzungen, die die Vergewaltigungen anrichteten, über das Wegsehen und Ignorieren der Erwachsenen, über die lebenslang andauernden Spätfolgen. Dennoch wählt sie den positiven, ja poetischen Titel „Mit Hoffnung meinen Garten pflanzen“. Sie hat jahrelang gekämpft, sich in therapeutischer Behandlung mit den zerstörerischen Erinnerungen konfrontiert. Das Buch ist das Ergebnis einer langen, schmerzhaften Aufarbeitung der Missbrauchserfahrung in der Kindheit. Der Täter zwang sie zu schweigen. Aber sie will sich nicht länger verstecken und schrieb sich – teils mit poetischen Texten – den Schmerz von der Seele.
Kathi Berg schildert in „Emma, du hast es geschafft" (ISBN 978-3-95716-118-5), wie sie ihren Leidensweg verarbeitet hat. Als Mädchen wird sie sexuell ausgebeutet. Als junge Frau kämpft sie jahrelang gegen die zerstörerischen Folgen dieser Gewalterfahrung. Trotz jahrelanger Misshandlungen durch sexuelle Gewalt und emotionale Ausbeutung schaffte es die Autorin und alleinerziehende Mutter, ihre Berufsausbildung zu Ende zu bringen.
Geprägt durch die fehlende Wärme einer intakten Familie, fing Kathi Berg schon sehr früh an, ihre Gedanken zu Papier zu bringen. „Die Kraft besitzt jeder Mensch tief in seinem Inneren. Nur nicht jeder weiß davon. Auch ich wusste es nicht, bis ich meine Freundin kennenlernte. Es ist nicht einfach nur eine normale Freundin, denn es ist etwas, was man heut zu Tage sowas wie Seelenverwandte nennt“, beschreibt sie den Entstehungsprozess des Buches. „Das Problem, warum nicht jeder seine Kraft entdecken kann, ist, dass nicht jeder die Möglichkeit bekommt, seinen Seelenverwandten zu finden.“
Dorthe Ahlers durchlebte eine schwere Kindheit und Jugend. Mit ihrem Buch „Angst zeigt Gesicht“ (ISBN 978-3-93947-882-9) schrieb sich die Autorin eine Last von der Seele und will damit anderen Gewaltopfern helfen. Unter dem Namen Anna schildert sie ihr persönliches Leben. Anna lebt mit ihren Eltern und ihren beiden älteren Brüdern in Schweden. Als der Vater ein Jobangebot in Deutschland bekommt, beginnt eine jahrelange Odyssee. Von Großeltern und Freunden getrennt, müssen Anna und ihre Brüder ihr Leben in Armut und asozialen Verhältnissen verbringen. Die Alkoholexzesse der Eltern enden stets in unsagbarer häuslicher Gewalt, die der Entwicklung der Kinder so schadet, dass Anna eines Tages von ihrem eigenen Bruder vergewaltigt wird …
Die Erzählung „Du & ich“ von Ellen Echtzeit protokolliert sachlich und authentisch den Sog der Abhängigkeit. Es fängt harmlos an: Kennen lernen, sich verlieben, einem labilen Menschen Nähe und Unterstützung anbieten. Und schleichend kommen Gewalt und Psychoterror ins Spiel.
Ellen wird bei Facebook auf Kiran aufmerksam. An Silvester – ein wenig sentimental – nimmt sie über WhatsApp Kontakt zu ihm auf. Zu ihrer Überraschung meldet er sich sofort bei ihr und sie erfährt seine traurige Geschichte: Von versuchtem Suizid, Drogenproblemen, Spielsucht und Einweisung in eine Entzugsklinik ist die Rede. Seine innere Einsamkeit rührt sie. Sie verliebt sich in den vermeintlich empfindsamen jungen Mann, lässt ihn bei sich wohnen, als er die Therapie in der Klink abbricht. Anfangs ist er noch von Medikamenten „ruhiggestellt“, doch bald zeigt Kiran seine unbeständige und aggressive Seite. Doch Ellen ist davon überzeugt, dass Liebe immer da ist, nicht nur an guten Tagen. Allen Verletzungen zum Trotz kämpft sie um die aussichtslose Beziehung.
In dem aufschlussreichen und bewegenden Protokoll dieser Paarbeziehung ist eindrucksvoll nachzulesen, was in einem so genannten „toxischen Beziehungsmuster“ geschieht und warum es so schwer ist, sich vor Verletzungen zu schützen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erhältlich. Mehr Informationen unter https://verlag-kern.de. Alle Bücher können direkt beim Verlag oder über den Buchhandel bestellt werden.