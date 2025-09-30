Kontakt
Hochwertige Schülerausweise jetzt einfach online beantragen

Münchener Maiß Verlag bietet Schulen große Auswahl an einfachen Umsetzungsmöglichkeiten

Das Ausstellen von Schülerausweisen erfolgt in den meisten Sekretariaten von Hand auf einem Papiervordruck. Das kostet nicht nur viel Zeit, sondern liefert in der Regel auch kein überzeugendes Ergebnis. Die Lösung des Münchner Maiß Verlags reduziert den Aufwand in den Sekretariaten erheblich und bietet gleichzeitig hochwertige Ausweise im Scheckkartenformat.

Neu an dem Ansatz ist, dass verschiedene Arbeitsschritte an die Eltern oder den Maiß Verlag ausgelagert werden. Im Sekretariat müssen keine Daten ausgefüllt oder Fotos eingeklebt werden. Denn die Beantragung erfolgt online von den Eltern bzw. Schülerinnen oder Schülern, die die Daten direkt eingeben und ein Foto hochladen.

Verschiedene Möglichkeiten bei Material, Ausdruck und Bezahlung

Die Schule kann dann zum einen wählen, ob sie die Ausweise selbst im Sekretariat ausdrucken und ausgeben möchte oder ob der Ausdruck über den Maiß Verlag erfolgen soll und die Schülerinnen und Schüler den Ausweis per Post erhalten.

Zum anderen stehen darüber hinaus verschiedene Materialien zur Auswahl. Die Ausweise können als Scheckkarte aus Plastik, aus Karton oder auf einem folierten Spezialpapier ausgeben werden. Alle Varianten sind nicht nur modern, sondern zudem hochwertig und haltbar.

Auch für die Bezahlung hat der Maiß Verlag eine Lösung. Wenn die Schule den Ausweis nicht kostenfrei abgeben möchte, beinhaltet das System eine bequeme Online-Bezahlung für die Eltern direkt bei der Beantragung.

Die Abwicklung des gesamten Prozesses erfolgt über das Ausweis-Modul des Maiß Schul-Portals, für das Schulen sich beim Maiß Verlag registrieren lassen können.

Das Ausweis-Modul ist bereits an vielen Schulen im Einsatz und sorgt dort für Begeisterung auf Grund der enormen Zeitersparnis und der Flexibilität.

Schulen, die sich für die einfache Erstellung hochwertiger Schülerausweise interessieren, finden unter https://maiss-schulportal.de/ausweise weitere Informationen. Auch Ausweise für Lehrkräfte lassen sich über das Modul erstellen.

Langjährige Erfahrung mit digitaler Unterstützung für die gesamte Schulfamilie

Der Maiß Verlag aus München beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, wie mit digitaler Unterstützung im Schulalltag Zeit und Ressourcen gespart werden können. Das Maiß Schul-Portal bietet mit den verschiedenen Modulen umfassende Unterstützung in vielen Bereichen, von der die gesamte Schulfamilie profitiert: von der Schulverwaltung, der Schulleitung, den Lehrkräften bis zu den Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.

Verlag J. Maiß GmbH

Der Verlag J. Maiß steht für umfassendes und langjähriges Know-how für Schul- und Lehrerbedarf. Mit seinen "echten" sowie digitalen Produkten macht er den Schulalltag leichter und effizienter. Gegründet wurde Maiß im Jahre 1873 und ist der Beweis dafür, dass sich Tradition und Innovation nicht ausschließen. Vielmehr werden basierend auf der Erfahrung innovative Lösungen entwickelt. Großen Wert legt Maiß dabei auf Praxistauglichkeit, Bedienerfreundlichkeit und insbesondere bei den digitalen Produkten auf Sicherheit.

