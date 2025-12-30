Verlag Heilbronn: Der neue Katalog 2025 - Bücher, die Herz und Seele berühren"

Die Bücher sind Wegweiser zu Selbstverwirklichung und Gotteserkenntnis. Sie geben Antworten und Lösungsansätze für das tägliche Leben und die persönliche spirituelle Praxis.Die Reise der Seele ist eine, auf die wir uns alle begeben haben. Es ist eine Reise des Wunderbaren, der Herausforderung und der Entfaltung. Es ist ein Segen, eine solche Reise in Gesellschaft großer Seelen zu unternehmen. Und genau diesen Segen vermittelt dieses Buch. Hier finden wir nicht nur die Weisheit von Hazrat Inayat Khan, sondern auch die von Pir Zía Inayat Khan. Ihre beiden Stimmen vereinigen sich in einem Reisehandbuch, das nicht nur gelesen, sondern auch genutzt und wertgeschätzt werden sollte.“ David Spangler, Autor von „journey into Fire"„Die Mystik des ewigen Seins“ enthält 180 ausgewählte Texte des Religionsgelehrten und Sufi-Mystikers Hazrat Inayat Khan aus „Die Seele – woher und wohin", begleitet von Kommentaren und kontemplativen, leicht anwendbaren Praktiken seines Enkels, des Religionswissenschaftlers Pir Zia Inayat Khan. Dieses Buch steht für sich allein, kann aber auch als Sprungbrett für ein weitergehendes Studium von Inayat Khans Lehren über die Seele verwendet werden.„Unsere physische Existenz ist ein vorübergehendes Intervall zwischen der Präexistenz der Seele und dem drohenden Jenseits. Für einen vorausschauenden Menschen ist es nie zu früh, die jenseitigen Welten zu betreten. Diese unsichtbaren Welten sind die verborgenen Dimensionen dessen, was hier und jetzt bereits vor uns liegt. Jeder Schritt bringt die Seele auf dem Pfad des Erwachens weiter und näher an den ewigen Geliebten." - Pir Zia Inayat KhanDer Verlag wurde 2021 für seinmit einer Verlagsprämie ausgezeichnet.Aus der Stellungsnahme der Jury: