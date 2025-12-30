Kontakt
Verlag Heilbronn: Der neue Katalog 2025 - Bücher, die Herz und Seele berühren"

Interreligiöse Spiritualität, Meditation, Mystik, Ethik, Universaler Sufismus

Der Verlag Heilbronn publiziert Schriften, die geprägt sind von Interreligiöser Toleranz. Das Portfolio umfasst Meditation, Mystik, Ethik, Meisterschaft des inneren und äußeren Lebens, Musik und Kosmische Harmonie im Kontext des Universalen Sufismus jenseits religiöser Dogmen. Die Publikationen sind größtenteils Veröffentlichungen der Lehren des Musikers und Religionsgelehrten Hazrat Inayat Khan sowie Bücher von seinen Nachfolgern und dem Genre verwandten Autorinnen und Autoren.

Die Bücher sind Wegweiser zu Selbstverwirklichung und Gotteserkenntnis. Sie geben Antworten und Lösungsansätze für das tägliche Leben und die persönliche spirituelle Praxis.

Neuerscheinung: Die Mystik des ewigen Seins von Pir Zia Inayat Khan

Die Reise der Seele ist eine, auf die wir uns alle begeben haben. Es ist eine Reise des Wunderbaren, der Herausforderung und der Entfaltung. Es ist ein Segen, eine solche Reise in Gesellschaft großer Seelen zu unternehmen. Und genau diesen Segen vermittelt dieses Buch. Hier finden wir nicht nur die Weisheit von Hazrat Inayat Khan, sondern auch die von Pir Zía Inayat Khan. Ihre beiden Stimmen vereinigen sich in einem Reisehandbuch, das nicht nur gelesen, sondern auch genutzt und wertgeschätzt werden sollte.“ David Spangler, Autor von „journey into Fire" 

„Die Mystik des ewigen Seins“ enthält 180 ausgewählte Texte des Religionsgelehrten und Sufi-Mystikers Hazrat Inayat Khan aus „Die Seele – woher und wohin", begleitet von Kommentaren und kontemplativen, leicht anwendbaren Praktiken seines Enkels, des Religionswissenschaftlers Pir Zia Inayat Khan. Dieses Buch steht für sich allein, kann aber auch als Sprungbrett für ein weitergehendes Studium von Inayat Khans Lehren über die Seele verwendet werden.

„Unsere physische Existenz ist ein vorübergehendes Intervall zwischen der Präexistenz der Seele und dem drohenden Jenseits. Für einen vorausschauenden Menschen ist es nie zu früh, die jenseitigen Welten zu betreten. Diese unsichtbaren Welten sind die verborgenen Dimensionen dessen, was hier und jetzt bereits vor uns liegt. Jeder Schritt bringt die Seele auf dem Pfad des Erwachens weiter und näher an den ewigen Geliebten." - Pir Zia Inayat Khan

Auszeichnung des Freistaates Bayern 

Der Verlag wurde 2021 für sein herausragendes Programm und das Gesamtwerk von Noor Inayat Khan mit einer Verlagsprämie ausgezeichnet.

Aus der Stellungsnahme der Jury: Der Verlag Heilbronn, ansässig in Polling, wurde 1981 gegründet – mit einem ganz besonderen Verlagsprofil [...]. Im Gegensatz zu vielen anderen Hochglanz-Publikationen, die Yoga, Ayurveda und Co. tendenziell als Lifestyle-Thema behandeln, geht es hier stets um Tiefe und Verständnis für inneren Weg, um Kontemplation, etwa im Buch Ritterschaft des Herzens. 40 Regeln für ein aufrechtes Leben, [...].

