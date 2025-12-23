Kontakt
Ausstellung von Lernenden der Grafikfachklasse zu Energie, Nachhaltigkeit und Umweltschutz

«Energie, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Arbeiten von Lernende der Grafikfachklasse des Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrums des Kantons Luzern»
Ausstellung
Hans Erni Museum
03.09.-04.10.2026

Seit einigen Jahren haben sich Lernende der Grafikfachklasse des Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrums des Kantons Luzern mit den aktuellen Themen Energie, Nachhaltigkeit und Umweltschutz beschäftigt. Sie haben Zahlen und Tabellen mit graphischen Mitteln und neuen Medien zu höchst anschaulichen und ansprechenden Präsentationen verwandelt.
Diese zeigen sie nun – in Anlehnung an das jahrzehntelange Engagement Hans Ernis für dieselben Themen – in einer Schau im Hans Erni Museum, für die sie spezielle Ausstellungformate entwickelt haben.
Ein Begleitprogramm mit Rundgängen mit den Lernenden und Spezialistinnen zu den Themen der Ausstellung begleiten die Schau.

Kosten Eintritt: Erwachsene CHF 18/ Kinder und Jugendliche CHF 16

 

