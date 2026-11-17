Stadionsingen 2026 wird größer: bis zu 9.000 Plätze beim Wuppertaler Weihnachtssingen im Stadion am Zoo
Zweite Auflage am vierten Advent – gut 6.000 Karten bereits vergeben – Spenden für Kindertal und das Freiwilligenprogramm der VEM
Erfolg im Vorjahr überraschte alle
Im vergangenen Jahr hatte das Vorbereitungsteam mit rund 3.000 Besucher*innen gerechnet. Gekommen sind etwa 5.000; die Haupttribüne war schnell ausverkauft. Auch in diesem Jahr sind die Tribünentickets bereits vergriffen, dazu kommen 1.133 verkaufte Stehplatzkarten. Damit sind gut 6.000 Karten vergeben. Deshalb wird zusätzlich die Nordtribüne mit 2.000 Plätzen geöffnet. Sind auch diese Tickets verkauft, steht bei Bedarf am Veranstaltungstag spontan die Südtribüne zur Verfügung.
„Das Stadion am Zoo ist unsere Heimat und unser Identitätsort“, sagt Marc Schulz vom WSV. „Es ist nicht perfekt, aber es hat Charme – genau wie Wuppertal.“ Der Verein wolle das Stadion stärker als Ort etablieren, an dem die Stadt zusammenkommt, auch jenseits des Fußballs. „Wir wünschen uns, dass das Weihnachtssingen eine feste Tradition wird.“
Superintendent Jochen Denker, der auf dem Podium die evangelische und die katholische Kirche vertrat, erinnert sich an die Atmosphäre der Premiere: „Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Ländern sind an diesem Abend zusammengekommen, weil sie gemeinsam etwas Gutes für sich und für diese Stadt wollten. Das ist im Kleinen genau das, was uns die Weihnachtsbotschaft sagt: Friede auf Erden.“ Der Theologe hält auch in diesem Jahr wieder eine Andacht in 90 Sekunden und Oberbürgermeisterin Miriam Scherff liest erneut die Weihnachtsgeschichte vor.
Auf der Bühne erwartet die Besucher*innen ein musikalisch vielfältiges Programm. Zu den Mitwirkenden gehören eine Band unter der Leitung von Florian Franke, der Kinder- und Jugendchor der St. Antonius-Gemeinde unter der Leitung von Patricia Langenmantel sowie die NewCityVoices aus Heckinghausen und der Mittagspausenchor des Wuppertal Instituts. Die beiden letztgenannten Chöre leitet Tine Hamburger, die zugleich das Musikprogramm verantwortet. „Ich hatte nicht erwartet, dass die Menschen das so zelebrieren, viele kamen geschmückt und kostümiert und haben sofort mitgemacht“, sagt die Chorleiterin. Klassiker wie „Halleluja“ von Leonard Cohen im Lichtermeer der Smartphones bleiben im Programm. Neu ist ein Wunschlied der Hörer*innen: Radio Wuppertal stellt drei Lieder zur Abstimmung, die bis zwei Tage vor der Veranstaltung läuft. Die Liedtexte erscheinen auf großen LED-Wänden.
Weihnachtsmarkt zur Einstimmung
Ab 15 Uhr öffnet auf dem Stadionvorplatz ein Weihnachtsmarkt, der größer ausfällt als im Vorjahr. „Letztes Jahr war der Platz acht Minuten nach der Eröffnung voll“, berichtet Jürgen Harmke aus dem Organisationsteam. Die Veranstalter bitten ausdrücklich darum, früh zu kommen, damit sich der Einlass verteilt. Angeboten werden unter anderem Waffeln, Weckmänner, Bratwurst und warme Getränke sowie Tassen, Sitzkissen und ein neuer Stadionsingen-Schal.
Singen und Gutes tun
Die anteiligen Spenden aus dem Ticketverkauf gehen je zur Hälfte an die Wuppertaler Hilfsorganisation “Kindertal“ und an das Freiwilligenprogramm der VEM. „Junge Menschen wollen mehr als nur reisen. Sie möchten sich engagieren und erfahren, wie Menschen anderswo leben“, sagt VEM-Pressesprecherin Dr. Martina Pauly. Die Teilnahme am einjährigen Auslandsprogramm ist für die Freiwilligen kostenlos und daher besonders für junge Menschen aus einkommensschwachen Familien interessant.
Die Tickets für das Stadionsingen kosten einheitlich 6 Euro für die noch verbliebenen Stehplätze und sind im WSV-Onlineshop erhältlich: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/wuppertalersv/de/heimspiel/channel/shop/index.