Neues Praxisbuch zur Alle-Kinder-Bibel ist da

Vielfaltssensibel mit Kindern arbeiten

Nach dem großen Erfolg der Alle-Kinder-Bibel 1 und 2 erscheint am 9. Februar das begleitende Praxisbuch, herausgegeben von Sarah Vecera von der Vereinten Evangelischen Mission (VEM). Mit vielen praktischen Anregungen hilft es dabei, die Geschichten und die Haltung der Alle-Kinder-Bibeln in der religionspädagogischen Arbeit mit Kindern lebendig werden zu lassen.

Was Kinder über Gott, die Welt und die Menschen um sie herum denken, wird durch die Bilder, Geschichten und Erlebnisse geformt, die ihnen im Alltag begegnen. Sie prägen, was als selbstverständlich gilt. Das Anliegen der Alle-Kinder-Bibeln ist, durch die Geschichten der Bibel einen offenen und vielfältigen Glauben zu vermitteln – zu Hause, in der KiTa, in der Grundschule oder in der Kinderkirche. Sie verorten die Geschichten im östlichen Mittelmeerraum, zeigen bewusst Menschen am Rand der Gesellschaft, verzichten auf stereotype Darstellungen und bilden Vielfalt als selbstverständlichen Bestandteil der biblischen Welt ab. „Wir brauchen Bilder und Worte, die Kinder wirklich sehen – so wie sie sind“, betont Herausgeberin Sarah Vecera. „Mit unterschiedlichen Herkünften, Körpern, Sprachen, Familienformen und Glaubenswegen. Wir wollten weg von den engen Schubladen, in die Kinderbibeln oft hineingeraten sind“.

Das Praxisbuch versteht sich als „praktische Schwester“ der Alle-Kinder-Bibeln. Es richtet sich an Mitarbeitende in Kinderkirche, KiTa, Grundschule, Gemeindepädagogik und Pfarramt und hilft ihnen dabei, die rassismus- und vielfaltssensible Perspektive der Alle-Kinder-Bibeln mit Vor- und Grundschulkindern zu verinnerlichen. Dafür bietet es 27 klar strukturierte Bausteine, die flexibel und ohne großen Vorbereitungsaufwand einsetzbar sind. Enthalten sind Lesehilfen zu den Geschichten, Gesprächsimpulse, kreative Anregungen sowie umfangreiches Downloadmaterial mit Checklisten, Kurzvideos und PDF-Vordrucken. Vertiefende Informationen zu den Alle-Kinder-Bibeln sowie Material und Hinweise auf Fortbildungen sind in Kürze unter diesem Link zu finden:  https://rassismusundkirche.de/material_bereich/kinderbibel/.

Sarah Vecera, geb. 1983, ist Theologin, Religionspädagogin und Referentin für Anti-Rassismus und Intersektionalität in der Abteilung Advocacy der Vereinten Evangelischen Mission (VEM). Sie ist Autorin der Bücher „Wie ist Jesus weiß geworden?“ sowie „Gemeinsam anders“ und Host des Podcasts „Stachel & Herz“.

Sarah Vecera (Hg.)
Alle-Kinder-Bibel – Das Praxisbuch
Bausteine für KiTa, Kinderkirche und Grundschule
kartoniert, 176 Seiten
Format 14,5 cm x 22 cm
ISBN 978-3-7615-7105-7
€ 20,00
neukirchener
Erscheint am 09.02.2026

Vereinte Evangelische Mission (VEM)

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) mit Büros in Wuppertal, Indonesien und Tansania ist eine internationale, gleichberechtigte Gemeinschaft von 39 Mitgliedern, darunter 32 evangelische Kirchen in Afrika und Asien sowie sechs deutsche EKD-Kirchen und den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Die VEM verfolgt konsequent ein ganzheitliches Missionsverständnis. Dazu gehört, die Lebensumstände notleidender und benachteiligter Menschen unter Achtung ihrer persönlichen Würde und Berücksichtigung ihres kulturellen Kontexts zu verbessern.

