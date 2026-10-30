Kirchenmusik verbindet Tradition und Gegenwart
Internationale VEM-Konferenz in Medan verabschiedet Empfehlungen für die Mitgliedskirchen
Im Mittelpunkt stand die Kontextualisierung von Kirchenmusik vor dem Hintergrund traditioneller Musik. Die Teilnehmenden tauschten sich über globale Entwicklungen in Liturgie und Musik sowie über unterschiedliche musikalische Traditionen und kirchliche Kontexte in Indonesien, auf den Philippinen, in Deutschland und in Ostafrika aus.
Kirchenmusik als Teil ganzheitlicher Mission stärken
Zum Abschluss verabschiedeten die Teilnehmenden Empfehlungen an die VEM-Mitgliedskirchen. Darin unterstreichen sie die Bedeutung von Musik für Gottesdienst, Gemeindeleben und Glaubenspraxis. Kirchenmusik wird als ganzheitliche Form der Kommunikation des Evangeliums verstanden, die Menschen verbindet, Gemeinschaft stärkt und Raum dafür schafft, Freude, Trauer und Glauben auszudrücken.
Die Empfehlungen richten den Blick besonders auf die Rahmenbedingungen kirchenmusikalischer Arbeit. Die Mitgliedskirchen werden unter anderem ermutigt, qualifizierte Kirchenmusiker*innen auszubilden und angemessen zu vergüten, kirchenmusikalische Strukturen aufzubauen sowie Fortbildungs- und Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Auch die stärkere Einbindung ethnischer Musikelemente und Instrumente sowie die Komposition neuer Lieder werden empfohlen.
Ausbildung, Vernetzung und internationaler Austausch
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Nachwuchsförderung und der fachlichen Qualifizierung. Vorgeschlagen werden nachhaltige Ausbildungsprogramme für junge Musiker*innen, der Austausch von Lehrenden zwischen den VEM-Regionen, Stipendien sowie die Zusammenarbeit mit kirchenmusikalischen Ausbildungsstätten. Zugleich sollen auch Pfarrer*innen und andere kirchliche Mitarbeitende grundlegende Kenntnisse über Kirchenmusik erwerben und Musiker*innen als gleichberechtigte Partner*innen im kirchlichen Dienst wahrnehmen.
Die Konferenz schuf zugleich Raum für neue internationale Kontakte. Die Teilnehmenden vereinbarten, den Austausch untereinander fortzusetzen und Möglichkeiten gemeinsamer Projekte und regelmäßiger internationaler Begegnungen weiterzuentwickeln.
Die vollständigen englischsprachigen Empfehlungen der internationalen Kirchenmusik-Konferenz sind unter folgendem Link zu finden: https://www.vemission.org/fileadmin/redakteure/Dokumente/Pressemitteilungen/new_recommendations_Medan_24.10.26_final_2.0.pdf