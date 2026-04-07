„Hoffnung wächst“ – VEM startet neue Spendenkampagne
Internationale kirchliche Projekte für Ernährungssicherheit, medizinische Versorgung und interreligiösen Dialog im Fokus
Medizinische Versorgung in Tansania
Im Nordwesten Tansanias sichert das Nyakahanga Hospital der evangelischen Kirche vor Ort die medizinische Versorgung in einer strukturschwachen Region. Im Rahmen des VEM-Personalaustauschs arbeitet dort Dr. Albert Muhindo aus der Demokratischen Republik Kongo als leitender Arzt. Er führt Operationen durch, behandelt schwere Erkrankungen und versorgt Schwangere sowie Kinder. Für viele Menschen mit geringem Einkommen ist das kirchliche Krankenhaus die einzige erreichbare medizinische Einrichtung.
Ernährungssicherheit im Westkongo
Laurent Kabuyaya, Agrarexperte aus einer VEM-Mitgliedskirche im Osten der Demokratischen Republik Kongo, unterstützt Gemeinden im Westen des zentralafrikanischen Landes. In praxisnahen Schulungen vermittelt er Familien, wie sie mit einfachen Mitteln gesunde Lebensmittel wie Gemüse, Getreide und Obst selbst anbauen können. Im Fokus: Sorghum – eine nährstoffreiche Hirse, die sich gut für Brot und Kindernahrung eignet und in der Äquatorregion bisher kaum bekannt war. Das Saatgut gewinnt Kabuyaya auf einem kircheneigenen Feld und gibt es direkt in seinen Schulungen weiter.
Interreligiöser Dialog auf Java
In Indonesien fördert die VEM den Dialog zwischen Religionen. Auf der Insel Java leitet die Sozialarbeiterin Julia Thissen Trainingsprogramme für Frauen unterschiedlicher Glaubensrichtungen. Die Teilnehmerinnen lernen, Konflikte konstruktiv zu lösen und sich aktiv für Verständigung und ein friedliches Zusammenleben in ihren Gemeinden einzusetzen.
Gemeinsam Grundlagen schaffen
„Ostern erinnert uns daran, dass Gott neues Leben schenkt und Hoffnung wachsen lässt – auch dort, wo Menschen mit großen Herausforderungen leben", betont Baraka Lwakatare, stellvertretender Geschäftsführer der VEM. „Gemeinsam schaffen wir Grundlagen für eine sichere Ernährung, eine bessere Gesundheitsversorgung und ein friedliches Miteinander."
Die VEM bittet um Spenden zur Unterstützung dieser Arbeit.
Spendenkonto: KD-Bank eG, IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08, BIC: GENODED1DKD oder online spenden.
Weitere Informationen und Einblicke in die Projekte auf der Website der VEM.