Einladung zum Online-Fachvortrag der VEM mit Pfarrerin Dr. Susanne Wolf
„Haltung lehren und lernen: Herausforderungen und Möglichkeiten im globalen Bildungskontext“
Unter dem Titel „Teaching and learning attitude. Challenge and Chance in Global Education" (Haltung lehren und lernen. Herausforderungen und Möglichkeiten im globalen Bildungskontext) geht Pfarrerin Dr. Susanne Wolf – Leiterin des Gemeinsamen Pastoralkollegs für Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche im Rheinland, Evangelischen Kirche von Westfalen, Lippischen Landeskirche und Evangelisch-reformierten Kirche – der Frage nach, wie sich eine weltoffene und einfühlsame Grundhaltung im internationalen Bildungskontext vermitteln lässt.
Die Vortragsreihe ‚Global Education‘ der VEM verbindet interkulturelles Lernen, kritisches Denken und Nachhaltigkeit miteinander und befähigt Menschen, sich in einer vernetzten Welt zurechtzufinden. Die Teilnehmenden setzen sich mit der Bedeutung von Spiritualität, Position und Haltung für die persönliche Entwicklung auseinander. Im Mittelpunkt steht zudem die Reflexion über didaktische Ansätze, die Veränderung anstoßen und einen fruchtbaren Boden für Begegnungen auf Augenhöhe schaffen. Der Fachvortrag wechselt sich mit interaktiven Diskussionsrunden ab.
Die Veranstaltung findet online über MS Teams statt. Die Zugangsdaten stehen hier zur Teilnahme bereit.