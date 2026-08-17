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Einladung zum Online-Fachvortrag der VEM mit Pfarrerin Dr. Susanne Wolf

„Haltung lehren und lernen: Herausforderungen und Möglichkeiten im globalen Bildungskontext“

(lifePR) (Wuppertal, )
Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) lädt am 25. August 2026 von 11:30 bis 13:30 Uhr zu einem englischsprachigen Online-Fachvortrag aus der Reihe ‚Global Education‘ (globales Lernen) ein.

Unter dem Titel „Teaching and learning attitude. Challenge and Chance in Global Education" (Haltung lehren und lernen. Herausforderungen und Möglichkeiten im globalen Bildungskontext) geht Pfarrerin Dr. Susanne Wolf – Leiterin des Gemeinsamen Pastoralkollegs für Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche im Rheinland, Evangelischen Kirche von Westfalen, Lippischen Landeskirche und Evangelisch-reformierten Kirche – der Frage nach, wie sich eine weltoffene und einfühlsame Grundhaltung im internationalen Bildungskontext vermitteln lässt.

Die Vortragsreihe ‚Global Education‘ der VEM verbindet interkulturelles Lernen, kritisches Denken und Nachhaltigkeit miteinander und befähigt Menschen, sich in einer vernetzten Welt zurechtzufinden. Die Teilnehmenden setzen sich mit der Bedeutung von Spiritualität, Position und Haltung für die persönliche Entwicklung auseinander. Im Mittelpunkt steht zudem die Reflexion über didaktische Ansätze, die Veränderung anstoßen und einen fruchtbaren Boden für Begegnungen auf Augenhöhe schaffen. Der Fachvortrag wechselt sich mit interaktiven Diskussionsrunden ab.

Die Veranstaltung findet online über MS Teams statt. Die Zugangsdaten stehen hier zur Teilnahme bereit.

Anlagen

Vereinte Evangelische Mission (VEM)

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) mit Büros in Wuppertal, Indonesien und Tansania ist eine internationale, gleichberechtigte Gemeinschaft von 39 Mitgliedern, darunter 32 evangelische Kirchen in Afrika und Asien sowie sechs deutsche EKD-Kirchen und den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Die VEM verfolgt konsequent ein ganzheitliches Missionsverständnis. Dazu gehört, die Lebensumstände notleidender und benachteiligter Menschen unter Achtung ihrer persönlichen Würde und Berücksichtigung ihres kulturellen Kontexts zu verbessern.

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