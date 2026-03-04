72.000 Unterschriften für faire Entschuldung

Über 72.000 Menschen fordern konkrete Reformen des internationalen Finanzsystems und Schuldenstreichungen für Staaten des Globalen Südens. Zum Abschluss der Kampagne „Erlassjahr 2025 – Turn Debt into Hope!“ hat ein zivilgesellschaftliches Bündnis von 71 Organisationen den Appell und die Unterschriften an das Bundesfinanzministerium übergeben. Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) ist Mitglied des Bündnisses und hat in Gemeinden, Kirchenkreisen und auf Großveranstaltungen wie dem Kirchentag die Kampagne bekannt gemacht und Unterschriften gesammelt., Pfarrer des Regionalen Dienstes der VEM: „Das Recht der Gläubiger darf nicht länger über der Würde der Schuldner stehen! Deshalb unterstützt die Vereinte Evangelische Mission die Kampagne „Turn Debt into Hope“ mit dem Einsatz für ein gerechtes globales Finanzsystem.“Viele Staaten des Globalen Südens sind durch ihre Schuldensituation stark belastet: Enorme Zins- und Tilgungszahlungen, ungünstige Refinanzierungsbedingungen und strukturelle Ungleichheiten im internationalen Finanzsystem verschärfen die soziale Ungleichheit und wirtschaftliche Instabilität. Die internationale Kampagne “Turn Debt into Hope” fordert deshalb unter anderem die Einrichtung einer UN-Schuldenrahmenkonvention. Eine solche Konvention wird auch von Staatengruppen aus dem Globalen Süden gefordert, etwa von der Afrikanischen Union., Experte für Entwicklungsfinanzierung bei Misereor: „Wenn Staaten einen Großteil ihrer Einnahmen für den Schuldendienst aufwenden müssen, bleibt kaum noch Geld für Investitionen in Bildung, Gesundheit oder Soziales. Wenn der Staat nicht investieren kann, verschärft das Armut und prekäre Lebensverhältnisse vor Ort – ein Teufelskreis. Deswegen müssen untragbare Schulden gestrichen werden.“, Politische Referentin beim Entschuldungsbündnis erlassjahr.de: “Unter den aktuellen Bedingungen fallen Schuldenerlasse viel zu klein aus. Zudem werden sie häufig an harte, wirtschaftspolitische Bedingungen geknüpft, die den Sozialstaat in den betroffenen Ländern weiter aushebeln. Über Schuldenstreichungen muss deshalb unter dem Dach der Vereinten Nationen entschieden werden – und nicht wie bisher in exklusiven Gläubigerclubs.”, Referent für die Reform der internationalen Finanzarchitektur bei Germanwatch: “Die Klima- und Schuldenkrise verschärfen sich gegenseitig, denn viele hochverschuldete Staaten sind besonders stark von der Klimakrise betroffen, aber haben kaum fiskalischen Spielraum für Anpassung und Resilienz. Solange Klimarisiken nicht systematisch berücksichtigt werden und bei Umschuldungen kein Raum für Zukunftsinvestitionen geschaffen wird, bleiben Klima- und Entwicklungsziele unerreichbar.“, Referentin für Entwicklungsfinanzierung und internationale Finanzpolitik bei Brot für die Welt: „Gemeinsam mit 72.000 Menschen fordern wir, die Länder des Globalen Südens dauerhaft von ihrer erdrückenden Schuldenlast zu befreien. Dafür braucht es grundlegende Reformen des internationalen Finanzsystems. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie diese Reformen unter dem Dach der Vereinten Nationen aktiv vorantreibt.”Charleen KovacPresse Misereor0241 - 442 116, 0170 - 360 1345Eva HengstermannPresse erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e. V.0211 - 46 93 211presse@erlassjahr.deProkop BowtromiukPressesprecher, Brot für die Welt0172 - 58 213 13prokop.bowtromiuk@brot-fuer-die-welt.de