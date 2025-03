Passionskonzert in der Pfarrkirche St. Georg in Nürnberg

Eine eindrucksvolle Synthese aus Musik und Tanz erwartet die Besucherinnen und Besucher des Passionskonzerts am 30. März 2025 um 16:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg in Nürnberg. Im Mittelpunkt der musikalischen und tänzerischen Darbietung steht das faszinierende Werk von Franz Liszt, dem einflussreichen Klaviervirtuosen und Komponisten des 19. Jahrhunderts.Die 14 Kreuzwegmeditationen „Via Crucis“, die den einzelnen Stationen auf dem Weg zur Kreuzigung Jesu gedenken und die zugleich das progressivste und konzentrierteste geistliche Werk Liszts darstellen, werden von renommierten Nürnberger Künstlern modern und gleichzeitig traditionsbewusst präsentiert.Als Organisator des Programms fungiert einmal mehr Rolf Gröschel, der anlässlich des 49. Kirchenmusikprogramms eine Brücke zwischen musikalischer Darbietung und tänzerischem Ensemble schlägt. Während Bariton Gabriel Göbel und Organist Norbert Düchtel als bemerkenswerte Einzelkünstler auftreten, erhalten sie vom etablierten Palestrina Chor tatkräftige Unterstützung. Dieser gemischte Chor, der seit 1977 existiert und weltweite Erfolge feiert, gilt längst über den Raum Nürnberg hinaus als renommierter Konzertchor für Kirchenmusik. Vor der Darbietung der Kreuzwegmeditationen führt der Chor diverse a capella-Werke zur Passionszeit von verschiedenen Komponisten auf.Bereichert wird die musikalische Darbietung durch den visuellen Ausdruckstanz und die szenischen Darstellungen des Ballett-Ateliers Danielle Haas, das seit mehr als 25 Jahren Tänze wie Ballett und Modern Dance unterrichtet und aufführt.Musik- und Tanzliebhaber können die Tickets für das abwechslungsreiche Passionskonzert zum jetzigen Zeitpunkt im Vorverkauf auf Reservix erwerben. Hierbei liegt der Eintrittspreis bei 25 Euro für Normalzahler und bei 20 Euro für ermäßigte Personengruppen wie Schüler, Studierende, Schwerbeschädigte und Nürnberg-Pass-Inhaber.Als Veranstalter fungiert der etablierte Verein zur Pflege der Kirchenmusik in der Kath. Stadtkirche Nürnberg e.V., der in regelmäßigen Abständen außergewöhnliche Musiker und Ensembles für verschiedene Nürnberger Kirchen im Stadtgebiet engagiert und den Vereins- und Nicht-Vereinsmitgliedern ein spannendes Jahresprogramm voller Kirchenmusik sowohl von historischen, als auch zeitgenössischen Komponisten bietet.