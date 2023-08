Sebastian-Blau-Tage im September 2023

Peter Nagel und die „Blau-Buaba“ Patrick Nagel und Marco Truffner, Internetsieger beim Sebastian-Blau-Filmpreis, eröffnen in der Gaststätte Eintracht am Donnerstag, 21. September um 19.30 Uhr die Dialektreihe. Weitere Stationen sind das traditionsreiche schwäbische Mundartfest am Freitag, 22. September um 19 Uhr in der Baisinger Schloss-Scheuer, wo neben der Sängerabteilung des Sportvereins das oberschwäbische Universalgenie Barny Bitterwolf und das prominente Komede-Duo „Hillu’s Herzdropfa“, die doppelten Blaupreissieger von 2016, gastieren.Den Abschluss des Blaufestivals gibt es am Samstag, 23. September um 19 Uhr im Kulturzentrum Zehntscheuer mit „Sieba Schwoba“. Das sind dieses Mal der Autor Roland Single, die Rottenburger Lokalmatadores von der Neckarstrand Bluesband und der zupackende Schwaben-Kabarettist „LinkMichel“..) zu 11 Euro bei derzu 12 Euro bei der WTG am Rottenburger Marktplatz, sowie online unter www.eventim.de oder beiwww. mund-art.de/unser-ticket-lädleAbendkasse 15 Euro