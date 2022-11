Geschenkideen zum Fest: Klassiker und Trendsetter aus dem Erzgebirge

Weihnachten 2022 wird still – mit Besinnung auf das, was uns wichtig ist und am Herzen liegt. Mit dem Fokus auf Traditionen. Kaum andere Produkte verkörpern diesen Anspruch besser als die des Erzgebirgischen Kunsthandwerks®.

.

In traditioneller Handarbeit und mit Liebe zum Detail geschaffen, bezaubern die echten Figuren aus dem Erzgebirge jedes Jahr zum Fest.



Kleine Präsente mit großer Wirkung



Zum Weihnachtsfest sind es Geschenke mit Wert, mit denen wir unsere Liebsten überraschen. Produkte, die nachhaltig produziert werden und mit eigenen Erinnerungen oder gemeinsamen Erlebnissen verknüpft sind. Kleine Aufmerksamkeiten, die von Herzen kommen und ans Herz gehen. Das Erzgebirgische Kunsthandwerk® schafft eine große Auswahl von liebevollen, kleinen Arrangements mit ganz großer Wirkung.



Beim Dekorieren von Miniaturen aus dem Erzgebirge ist weniger mehr. Die Kleinsten kommen groß raus, wenn sie genügend Raum haben, um ihre Wirkung voll zu entfalten.



Die Mini-Schwibbogen-Pyramide von Spielwarenmacher Günther zaubert sanfte Schattenspiele an die Wand, während die beiden Teelichter die Seiffener Kirche unterm Sternenhimmel in ein warmweißes Licht hüllen. Es reicht ein kleiner Zweig, der das Arrangement umspielt.



Miniaturgeschenk-Sets wie das Ensemble von rauta – Gabriele Günther mit Engel, Baum und Windspielpyramide dekorieren den Weihnachtstisch durch ihre perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenstellung.



Mit Reduktion und moderner Formsprache revolutioniert Björn Köhler seit Jahrzehnten die Erzgebirgische Holzkunst®. Die Miniaturen-Sätze der bekannten Rotnasen gestalten ganze Lebenswelten stilvoll und abwechslungsreich. Es entstehen Szenen, die mit viel Fantasie, Witz und Charme einen großen Interpretationsspielraum für den Betrachter schaffen.



Die passende Bühne für kleine Herzensdinge schafft das zeitlos schöne Zeitfenster von Dregeno Seiffen. Es setzt mit den zehn mitgelieferten, austauschbaren Hintergründen das ganze Jahr über stilvolle Akzente. Die integrierte LED-Beleuchtung mit Timerfunktion rückt das Arrangement ins perfekte Licht. Emotionaler könnte der kleine Sternkopf-Engel aus Gahlenz sein Herz gar nicht verschenken.



Gemeinsame Erlebnisse sind Geschenke, die von Herzen kommen. Sechs Traumkästchen von Graupner Holzminiaturen verpacken den Gutschein für die Zeit zusammen auf besondere Weise: Zoobesuch, Weihnachtsmarktbummel oder sogar das Greifen nach den Sternen? Im passenden Setzkasten können die Erlebnisse wie ein Schatz gehütet und gesammelt werden.



Wenn Sammlerherzen höherschlagen



Einen Sammler beschenken heißt: „Ich kenne dich gut und weiß, was dir wichtig ist.“ Die Vielfalt an kleinen Geschenken für jeden Geschmack und Anlass ist im Erzgebirgischen Kunsthandwerk® unbegrenzt: Ob das Engel-Orchester um das nächste Instrument erweitert wird oder die Schneemannsammlung Nachwuchs bekommt – die Kunsthandwerker aus dem Erzgebirge entwickeln jährlich mit Charme und Fingerspitzengefühl Figuren mit Geschichten, die zum Sammeln einladen. Die passenden Bühnen bieten die Hersteller mit an.



Wendt & Kühn versüßt die 24 Tage vor dem Fest mit einem ganz besonderen Adventskalender. Eine wahrhaft himmlische Überraschung versteckt sich hinter dem letzten Türchen: Erstmalig verbirgt sich dahinter eine exklusive Wendt & Kühn-Figur in 4 Zentimetern Größe, die eine neue Serie einleitet.



Das Schönste am Sammeln sind die Geschichten dahinter. Beim Dekorieren der erzgebirgischen Holzfiguren entstehen immer wieder neue Welten, die zum Träumen einladen. Die neuesten Schneemänner der Drechslerei Wagner nehmen uns mit auf den himmlisch duftenden Weihnachtsmarkt.



Die Faltenrockengel von Blank Kunsthandwerk sind bekannt für ihre besonderen Instrumente. In diesem Jahr verlocken die Musikanten mit der imposanten Aida-Trompete und dem feinen Klang des Schellenstabs. An einem Goldfaden werden tatsächlich drei winzige Schellen aufgefädelt, die man leise erklingen lassen kann.



Sammler der Wichtel aus der DWU Drechselwerkstatt Uhlig erfreuen sich über die Wiederauflage der beliebten Kantenhocker. Mit ihrem kuschelweichen Rauschebart dampfen die Weihnachtsmänner ihr Pfeifchen in der wohlig warmen Stube.



André Uhlig von Figurenland Uhlig weiß um die Wünsche der Sammler. Eine 35 Zentimeter große Pyramide mit Engeln in rot oder blau ergänzt die Sammlerstücke perfekt. Auch im Regal-Schwibbogen aus Gahlenz strahlen die Engelchen um die Wette und erhaschen den schönsten Fensterplatz.



Lichterreigen und Klangspiele – Klassiker aus dem Erzgebirge



Zum Fest dürfen die großen Klassiker der Erzgebirgischen Holzkunst nicht fehlen: Spieldosen und Pyramiden verleihen der Weihnachtsdekoration die perfekte Lichter- und Klangstimmung. Dafür darf es auch mal ein bisschen mehr sein.



Pyramiden müssen nicht immer aufgestellt werden. Die Deckenpyramide aus der Volkskunstwerkstatt Unger zaubert in luftigen Höhen ein Meer aus Lichtern ins weihnachtlich dekorierte Wohnzimmer.



Die dreistöckige Weihnachtspyramide von Kleinkunst Müller aus Seiffen ist ein weltweiter Medien-Star. Der amerikanische TV-Star Kylie Jenner bestellte gleich mehrere und zeigte ihre Weihnachtsdeko auf ihrem Instagram-Account über 284 Millionen Followern.



Ein Klang wie aus Kindheitstagen: Mit den hochwertigen Schweizer Reuge-Spielwerken verzaubern die neuen Spieldosen der Werkstätten Flade. Die Melodie wurde eigens für das mechanische Spielwerk komponiert. Die Motive „Sally träumt“ und „Archie träumt“ sind inspiriert vom berühmtesten Zauberlehrling der Welt – ein rundum stimmiges Gesamtkunstwerk.