Holger Denckmann folgt Matthias Pannes zum 1. Oktober 2024 als Bundesgeschäftsführer des Verbandes deutscher Musikschulen

Neuer Bundesgeschäftsführer des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) wird Holger Denckmann. Er wird sein Amt in der Leitung des Fach- und Trägerverbandes der 934 öffentlichen Musikschulen in Deutschland am 1. Oktober 2024 antreten und von Matthias Pannes übernehmen, der nach fast 20 Jahren als Bundesgeschäftsführer dann in den Ruhestand geht. Holger Denckmann wechselt bereits zum 1. Juli 2024 zum VdM, um eine geordnete Übergabe während der Ferienzeit zu ermöglichen.



Der studierte klassische Schlagzeuger, Musikpädagoge und Personalmanager Holger Denckmann leitet seit 2014 die Musikschule der Stadt Oldenburg. Er ist seit Juni 2022 Vorsitzender des Landesverbandes der niedersächsischen Musikschulen und seit April 2023 Mitglied des Bundesvorstandes des VdM.



Friedrich-Koh Dolge, Bundesvorsitzender des VdM: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Holger Denckmann einen neuen Bundesgeschäftsführer gewinnen konnten, der die musikalische Bildungsarbeit unserer Mitgliedschulen und das Wirken unseres Musikschulverbandes als Fachverband für die Träger der Musikschulen in- und auswendig kennt. Aufgrund seiner hohen Kompetenz und angenehmen Persönlichkeit bringt er beste Voraussetzungen für diese anspruchsvolle Aufgabe mit. Der Bundesvorstand des VdM sieht der Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen und wird Holger Denckmann bei den kommenden Herausforderungen bestmöglich unterstützen.“



Holger Denckmann, designierter Bundesgeschäftsführer des VdM: „Ich freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe und darauf, mich für die Interessen der Musikschulen in ihrer ganzen Bandbreite engagieren zu dürfen.“

