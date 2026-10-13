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Hochkarätig besetzter Beirat engagiert sich für die Zukunft der Deutschen Streicherphilharmonie

(lifePR) (Bonn, )
Bedeutende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Kultur haben sich zu einem hochkarätig besetzten Beirat für die Deutsche Streicherphilharmonie, das jüngste Spitzenorchester Deutschlands, zusammengeschlossen.

Karl Schregle (Emil Frey Gruppe), der den Vorsitz des Beirats übernommen hat, Karl Deppen (Archion), Prof. Julia Fischer (Violinistin), Mathieu Meyer (EY), Christian Schulz (Privatperson) und Andreas Tschiesner (McKinsey & Company) verbindet die Überzeugung, dass die Deutsche Streicherphilharmonie für musikalische Exzellenz, herausragende Nachwuchsförderung und eine besondere kulturelle Strahlkraft steht.

Der Verband deutscher Musikschulen (VdM), Träger des Orchesters, sieht in dem neu gegründeten Beirat einen wichtigen Impulsgeber. Friedrich-Koh Dolge, als Bundesvorsitzender des VdM ebenfalls Beiratsmitglied, zeigt sich beeindruckt von der gebündelten Kompetenz.

Mit ihrem Engagement wollen die Beiratsmitglieder dazu beitragen, diese besondere Talentschmiede langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln, neue Türen öffnen und zusätzliche Perspektiven und Möglichkeiten für die jungen Musikerinnen und Musiker schaffen. Die Initiative versteht sich zugleich als Beitrag zur nachhaltigen Sicherung und zum Ausbau musikalischer Bildung und Nachwuchsförderung. Weitere Persönlichkeiten sollen für ein Engagement im Beirat gewonnen werden.

Im Jubiläumsjahr 2027 des Verbandes deutscher Musikschulen (75. Geburtstag) wird die Deutsche Streicherphilharmonie als Spitzenensemble der Musikschulen ein Auftaktkonzert zu diesem besonderen Geburtstag am 10. Januar 2027, 11.00 Uhr, im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie spielen. Als Ehrengäste werden sich die Beiratsmitglieder zum ersten Mal in dieser Funktion öffentlich präsentieren. Ein sich dem Konzert anschließender Empfang gibt Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit ihnen, mit dem VdM-Bundesvorsitzenden und mit den jungen Musikerinnen und Musikern der DSP sowie ihrem Chefdirigenten Wolfgang Hentrich.

Weitere Informationen zur DSP unter www.deutschestreicherphilharmonie.de.

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