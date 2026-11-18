Seit dem 1. November 2026 können Krankenhäuser den bisherigen Zuschlag von 3,25 Prozent auf ihre Rechnungen für neu aufgenommene gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten nicht mehr abrechnen. Die ab Januar 2027 vorgesehenen neuen Finanzhilfen werden die entstehende Lücke nur zu einem geringen Teil schließen.



Die nun ausgelaufene Unterstützung war 2025 von der schwarz-roten Bundesregierung eingeführt worden, um die Kliniken für erhebliche Kostensteigerungen der Vorjahre zu entlasten, die nicht vollständig über die reguläre Vergütung refinanziert worden waren. Zugleich sollte sie die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser während der Krankenhausreform kurzfristig stabilisieren. Dafür konnten die Einrichtungen vom 1. November 2025 bis zum 31. Oktober 2026 für gesetzlich Versicherte zusätzlich 3,25 Prozent auf den Rechnungsbetrag erheben. Obwohl die Bundesregierung damit bestehende Finanzierungslücken ausdrücklich anerkannte, begrenzte sie die aus Bundesmitteln finanzierte Hilfe im Umfang von insgesamt vier Milliarden Euro von Anfang an auf zwölf Monate. Eine dauerhafte Anpassung der Vergütung an das gestiegene Kostenniveau blieb aus.



Nachfolgeregelung lässt Finanzierungslücke offen

Ab Januar 2027 ist zwar eine neue Unterstützung vorgesehen, diese fällt jedoch deutlich geringer aus. Der Bundestag hat die entsprechenden Regelungen am 15. Oktober 2026 im Rahmen der Notfallreform beschlossen. Der Bundesrat befasst sich am 20. November damit. Das Gesetz ist daher noch nicht abschließend in Kraft getreten. Bis zum geplanten Beginn der neuen Regelung entsteht somit eine zweimonatige Lücke ohne entsprechenden Rechnungszuschlag.



Feste Pauschalen statt prozentualer Zuschläge



Künftig soll die zusätzliche Vergütung nicht mehr prozentual auf den Rechnungsbetrag berechnet werden, sondern als feste Pauschale je Behandlungsfall gelten. Vorgesehen sind 27,30 Euro für Krankenhäuser und 50 Euro für Universitätskliniken. Insgesamt sollen die nichtuniversitären Einrichtungen bundesweit zusätzliche 450 Millionen Euro erhalten und die Universitätskliniken 100 Millionen Euro. Die Mittel sollen über die gesetzliche Krankenversicherung aufgebracht werden.

Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern (VPKA) warnt, dass die neuen Pauschalbeträge die wegfallenden Einnahmen in den meisten Krankenhäusern nicht ausgleichen können und sich deren wirtschaftliche Lage dadurch weiter verschärfen dürfte.



Umfrage zeigt Auswirkungen auf die Klinikplanung

Eine aktuelle Blitzumfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) unter 267 Krankenhäusern zeigt, wie die Kliniken ihre Situation vor diesem Hintergrund einschätzen. 76 Prozent der befragten Häuser erwarten sehr starke und weitere 23 Prozent starke wirtschaftliche Belastungen. Besonders ausgeprägt sind die Befürchtungen in dünn besiedelten ländlichen Regionen. Hier rechnen sogar 85 Prozent mit sehr starken Auswirkungen.

Diese Erwartungen beeinflussen bereits die Planungen: 76 Prozent der befragten Krankenhäuser sehen einen Einstellungsstopp beziehungsweise die Nichtbesetzung frei werdender Stellen vor, 65 Prozent wollen Investitionen verschieben oder streichen. 52 Prozent planen, ihren Personalbestand zu reduzieren.



VPKA begrüßt Einsatz von Gesundheitsministerin Gerlach für die Kliniken

Unterstützung für die Krankenhäuser kommt von Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach. Sie sieht den dringenden wirtschaftlichen Handlungsbedarf und setzt sich gegenüber dem Bund konkret für eine Entlastung der Kliniken ein. Anlässlich des 49. Deutschen Krankenhaustages forderte sie am Sonntag (15.11.2026), die zugesagten zusätzlichen Mittel in Höhe von 550 Millionen Euro jährlich noch in diesem Jahr gesetzlich auf den Weg zu bringen, um die Krankenhäuser während der laufenden Umstrukturierung zu unterstützen. Zudem drängt sie auf einen zügigen Abbau bürokratischer Belastungen.



Der VPKA Bayern begrüßt dieses klare Engagement. VPKA-Geschäftsführer Michael Strobach betont: „Gerade während der laufenden Krankenhausreform brauchen die Einrichtungen politische Rückendeckung und vor allem eine verlässliche finanzielle Grundlage.“ Für den Verband bleibt entscheidend, dass befristete Finanzhilfen keine dauerhaft tragfähige Krankenhausfinanzierung ersetzen können. „Es darf nicht sein, dass Kliniken, die für die Versorgung dringend gebraucht werden, durch unzureichende Finanzierung in ihrer Existenz gefährdet werden“, warnt Strobach. „Wer eine leistungsfähige Krankenhausversorgung erhalten und zugleich deren strukturellen Umbau vorantreiben will, muss sicherstellen, dass die Einrichtungen diesen Wandel auch wirtschaftlich bewältigen können.“

(lifePR) (