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Reha wirkt

Deutscher Reha-Tag 2026 setzt bundesweit ein Zeichen für die Rehabilitation

(lifePR) (München/Traunstein, )
Unter dem Motto „Reha unterstützt. Reha wirkt. Reha lohnt sich.“ rückt der Deutsche Reha-Tag 2026 am 26. September die Bedeutung der Rehabilitation für Betroffene, Gesundheitswesen und Gesellschaft in den Mittelpunkt. Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e.V. (VPKA) begrüßt den bundesweiten Aktionstag ausdrücklich.

Die zentrale Veranstaltung des 23. Deutschen Reha-Tages findet am 1. Oktober 2026 im Landratsamt Traunstein statt. Ausgerichtet wird sie von der Mobilen geriatrischen Rehabilitation SALVE. Im Mittelpunkt steht die aufsuchende Versorgung älterer Menschen. Fachvorträge geben Einblicke in die mobile geriatrische Rehabilitation und zeigen, wie Therapie im unmittelbaren Lebensumfeld Selbstständigkeit, Sicherheit und Teilhabe stärken kann. Für die zentrale Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich.

Ab 18 Uhr schließt sich eine zertifizierte ärztliche Fortbildung an. Zu den Referenten zählt Dr. Rudolf Siegert, Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft für Mobile Rehabilitation. Ein Grußwort hält Judith Gerlach MdL, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention. Die Teilnahme an der Abendveranstaltung ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Der VPKA nimmt den Deutschen Reha-Tag zum Anlass, die öffentliche Aufmerksamkeit für die Leistungsfähigkeit und gesellschaftliche Bedeutung der Rehabilitation weiter zu stärken. VPKA-Geschäftsführer Michael Strobach unterstreicht: „Rehabilitation hilft Menschen, nach Krankheit oder gesundheitlichen Krisen Selbstständigkeit, Teilhabe und Lebensqualität zurückzugewinnen. Sie verbindet medizinische Versorgung, interdisziplinäre Therapie und individuelle Begleitung und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung. Ihre Wirkung reicht zudem über den unmittelbaren Behandlungserfolg hinaus. Erfolgreiche Rehabilitation kann Pflegebedarfe verringern, die Erwerbsfähigkeit erhalten und Folgekosten im Gesundheits- und Sozialsystem reduzieren. Sie unterstützt somit nicht nur den einzelnen Menschen, sondern entlastet zugleich Angehörige, Versorgungssysteme und Gesellschaft.“

Der Verband ermuntert seine Mitgliedseinrichtungen, sich mit eigenen Aktionen am Deutschen Rehatag zu beteiligen oder die zentrale Veranstaltung in Traunstein zu besuchen. Eigene Veranstaltungen können in den bundesweiten Veranstaltungskalender des Deutschen Reha-Tages unter www.rehatag.de/... eingetragen werden.

 

Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e.V.

Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e. V. (VPKA) setzt sich als dynamischer und praxisnaher Verband seit mehr als 75 Jahren bayernweit für die inhaltlichen Belange der privaten Akut- und Rehakliniken ein. Er vertritt als größter Landesverband rund 175 Einrichtungen mit knapp 29.000 Betten/Plätzen. Sein Ziel ist eine qualitativ hochwertige, innovative und wirtschaftliche Patientenversorgung in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken. Neben der Beratung seiner Mitglieder vertritt er die Belange der Privatkrankenanstalten in gesellschaftlichen, sozialpolitischen und tariflichen Angelegenheiten.

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